Jest decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie paszportów szczepionkowych

Porozumienie jeszcze przed sezonem

Stanowisko polskiego rządu

Premier Mateusz Morawiecki pytany był podczas środowej konferencji prasowej o toczące się prace nad wspólnym unijnym systemem zaświadczeń dotyczących szczepień przeciw Covid-19 oraz jakie jest stanowisko polskiego rządu w tej kwestii. - Zasadami dotyczącymi ewentualnych paszportów, na które bardzo mocno naciskają państwa Europy Zachodniej i Europy Południowej będziemy zajmować się na Radzie Europejskiej. I pamiętajmy, że chodzi tu o wspólny interes wszystkich państw UE - odpowiedział szef rządu. Morawiecki podkreślił, że "musimy jednocześnie też brać pod uwagę to, jakiego typu restrykcje wobec naszych obywateli mogą zastosować inne państwa". - Więc tu należy jednocześnie uwzględniać to, jaka jest suwerenna wola innych państw członkowskich, a także jaka jest zasadność właśnie skłaniania ludzi do tego, by szczepili się i otrzymywali odpowiednie zaświadczenia, które będą umożliwiały pewne czynności - wskazywał premier. - Tu, po naszej stronie, ostatecznych decyzji jeszcze nie ma. Ale zwracam uwagę na to, że to właśnie ze strony innych państw członkowskich może nastąpić bardzo jednoznaczna presja na wdrożenie pewnych rozwiązań - zaznaczył. Jak dodał, "wtedy, gdybyśmy się do tego nie dostosowali, to oznaczałoby to, że ogromna rzesza naszych obywateli nie mogłaby korzystać z pewnych swobód, a nawet z normalnego trybu prowadzenia działalności gospodarczej". Wymienił w tym kontekście m.in. transportowców czy eksporterów, których praca wiąże się z wymianą transgraniczną oraz kontaktowaniem się z instytucjami i obywatelami innych krajów członkowskich UE. - W tych okolicznościach będziemy brali pod uwagę również stanowisko i naszych różnych partnerów, w tym partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, ale także potrzeby zdrowotne i zdrowy rozsądek, który nakazuje przeprowadzenie szerokiej, populacyjnej akcji szczepień - powiedział premier.