Chaos i kolejki na lotniskach. "Istnieje ryzyko, że lato stanie się w Europie biegiem z przeszkodami"

Po wprowadzeniu na terenie Unii Europejskiej paszportów covidowych na lotniskach widoczne są duże kolejki, a czas odprawy wydłużony został pięć razy - tak sytuację w różnych europejskich portach lotniczych opisuje włoski dziennik "Corriere della Sera". Przedstawiciele branży lotniczej ostrzegają w liście do szefów państw UE, że ryzyko jeszcze większego chaosu na lotniskach w nadchodzących tygodniach jest realne.

Problemy pasażerów

"Istnieje ryzyko, że lato stanie się w Europie biegiem z przeszkodami i upłynie pod znakiem wielogodzinnych kolejek do odprawy, bo od podróżnych wymaga się spełnienia różnych warunków"- zaznacza gazeta.

Informuje, że międzynarodowe organizacje zrzeszające linie lotnicze oraz lotniska krytykują to, że wśród 27 państw Unii Europejskiej jest co najmniej 10 różnych sposobów weryfikacji tego samego cyfrowego certyfikatu COVID.

To zaś, argumentują, nie tylko nie pomoże w ożywieniu sezonu turystycznego , ale grozi tym, że setki tysięcy ludzi utkną na lotniskach.

List do szefów państw i rządów krajów UE

Cytowany w artykule William Walsh, dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) oświadczył: - Kiedy ruch powróci do poziomu 75 procent tego sprzed pandemii w 2019 roku, czas od przekroczenia drzwi terminalu do wejścia do samolotu może sięgnąć sześciu godzin z powodu kontroli sanitarnych podczas odprawy czy na granicy.