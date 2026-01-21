Logo TVN24
Ze świata

Europosłowie za ochroną pasażerów. Spór trwa od dekady

Loty samolotem
Artur Molęda przekazał pamiątkę z lotu F-16 na aukcję 34. Finału WOŚP
Źródło: TVN24
Parlament Europejski przegłosował w środę utrzymanie ochrony pasażerów linii lotniczych, w tym prawa do odszkodowania po trzech godzinach opóźnienia lotu. Rządy państw członkowskich Unii Europejskiej domagały się wprowadzenia bardziej surowych zasad.

Ogromną większością głosów 632 do 15 (przy dziewięciu wstrzymujących się) PE przyjął ubiegłotygodniową decyzję komisji PE ds. transportu (TRAN) i zagłosował za utrzymaniem obecnie obowiązującego prawa pasażerów m.in. do ubiegania się o odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu o ponad trzy godziny.

Propozycja Rady UE odrzucona

Europosłowie odrzucili tym samym propozycję Rady UE, żeby odszkodowanie przysługiwało dopiero po opóźnieniu wynoszącym od czterech do sześciu godzin, a jego kwoty zostały obniżone. - Jedenaście lat czekaliśmy na stanowisko Rady w sprawie praw pasażerów. Przedstawione przez państwa UE propozycje nie wzmacniały jednak praw pasażerów, a raczej pozycję linii lotniczych - skomentowała europosłanka KO Elżbieta Łukacijewska, dodając, że - jako członkini komisji TRAN - cieszy się, iż udało się przekonać cały PE do poprawek wzmacniających prawa podróżnych.

Europoseł PiS Kosma Złotowski zauważył podczas debaty poprzedzającej głosowanie, że "prawa pasażera to nie jest koszt, ale standard, a UE przez lata była dumna z tego standardu". - Dziś słyszymy, że tę ochronę trzeba osłabić, bo jest kosztowna. Ale to fałszywy argument – przekonywał polityk.

Wieloletni spór o prawa pasażerskie

Negocjacje na temat reformy praw pasażerskich trwają w UE od ponad dekady. Obecnie obowiązujące przepisy pochodzą z 2004 r. Parlament Europejski przedstawił w 2014 r. wniosek o ich aktualizację, ale prace utknęły w Radzie UE na 11 lat. Dopiero w czerwcu ubiegłego roku unijnym ministrom udało się osiągnąć porozumienie i rozpocząć rozmowy w PE. Te szybko jednak utknęły w martwym punkcie, ponieważ negocjatorzy obu stron zaostrzyli swoje stanowiska.

Po środowym głosowaniu stanowisko PE zostanie przekazane państwo członkowskim. Jeśli Rada nie przyjmie proponowanych przez europosłów poprawek, zwołany zostanie tzw. komitet pojednawczy, którego zadaniem będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu projektu ustawy.

Na zakończenie negocjacji jeszcze do końca ubiegłego roku liczyła prezydencja duńska w Radzie UE. Teraz ma na to nadzieję Cypr, który w styczniu zastąpił Danię.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

samolotyUnia EuropejskaParlament Europejski
