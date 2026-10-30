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Papież apeluje o "rozbrojenie" sztucznej inteligencji. "Istnieje niebezpieczeństwo"

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Papież Leon XIV (11.04.2025)
Apel o zwolnienie prac nad sztuczną inteligencją (AI). Komentuje dr Leszek Bukowski, dyrektor badań i rozwoju Fuze Al
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Isabella Bonotto/Anadolu/Getty Images
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Papież Leon XIV zaapelował, by nie oddawać sztucznej inteligencji kontroli nad decyzjami dotyczącymi ludzkiego życia, w tym kontroli na granicach i użycia broni. Papież podkreślił, że to ludzie zdecydują, w jakim kierunku będzie rozwijać się AI.

Leon XIV przyjął na audiencji uczestników międzynarodowej konferencji "Przyszłość AI: dialog między Watykanem i światem nauki na temat rozwoju i stosowania inteligentnych technologii", zorganizowanej przez Papieską Akademię Życia.

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Papież o granicach sztucznej inteligencji

Papież przypomniał słowa swego poprzednika Franciszka, który powiedział przywódcom krajów G7 w 2024 r., że sztuczna inteligencja jest jednocześnie "narzędziem fascynującym i groźnym", dlatego żadnej maszynie nie można nigdy powierzać decyzji o odebraniu ludzkiego życia.

- Przyszłość sztucznej inteligencji nie jest z góry przesądzona. Jako technologia rozwijana przez ludzi, jej przyszłość zależy od decyzji, które my podejmujemy. W związku z tym ciąży na nas odpowiedzialność, aby kierować jej zastosowaniami, zmieniać je, a kiedy to konieczne, również je odrzucać - powiedział Leon XIV.

Jak dodał, "maszyny są narzędziami, nie osobami". - Tak zwana sztuczna inteligencja nie posiada doświadczeń, nie ma ciała, nie odczuwa radości czy bólu, nie dojrzewa poprzez relacje i nie wie, co znaczą miłość, praca, przyjaźń czy odpowiedzialność - mówił papież, który swoją pierwszą encyklikę "Magnifica humanitas", wydaną w maju, poświęcił trosce o człowieka w dobie rozwoju AI.

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Leon XIV: Decyzje o ludzkim życiu muszą pozostać w rękach człowieka

- Pewne decyzje nigdy nie mogą być delegowane. Kiedy osoba zostaje umieszczona na liście celów lub wprowadzona do bazy danych kontroli granicznej, istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie sprowadzona do roli zwykłego zbioru danych. Decyzje wpływające na ludzkie życie, wolność i użycie siły muszą zawsze podlegać skutecznemu, świadomemu i odpowiedzialnemu nadzorowi ludzkiemu - oświadczył Leon XIV.

Z tego powodu, jak dodał, sztuczna inteligencja musi zostać "rozbrojona".

Papież zaapelował do władz państw, by podjęły konkretne kroki dotyczące "zakazu stosowania śmiercionośnej broni autonomicznej". 

Źródło: PAP
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Tagi:
Sztuczna inteligencjaPapież Leon XIV
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