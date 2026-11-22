Paolo Bulgari nie żyje Źródło wideo: Kiko Huesca/PAP/EPA / instagram.com/bvlgari Źródło zdj. gł.: Kiko Huesca/PAP/EPA.

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O jego śmierci poinformowała rodzina, wspominając go - jak podają włoskie media - jako "najwybitniejszego jubilera naszych czasów".

Paolo Bulgari pełnił funkcję prezesa Grupy Bvlgari od 1984 roku, a biżuteria tej marki zdobiła gwiazdy Hollywood oraz członków rodzin królewskich, w tym księżną Walii Dianę.

Ekspansja marki Bvlgari

Firmę Bulgari założył w Rzymie pod koniec XIX wieku jego dziadek, grecki złotnik Sotirios Voulgaris, który z czasem nadał swojemu nazwisku włoskie brzmienie Bulgari. Pochodzący z górskiej miejscowości Paramythia w północno-zachodnim regionie Epir - słynącym z wyrobów ze srebra - Voulgaris uciekł przed panowaniem osmańskim i osiadł w Neapolu, zanim otworzył swój sklep w stolicy.

Paolo Bulgari Źródło zdjęcia: Kiko Huesca/PAP/EPA

Paolo Bulgari dołączył do rodzinnego biznesu niedługo po ukończeniu szkoły, zdobywając status wybitnego znawcy kamieni szlachetnych, by ostatecznie stanąć na czele spółki i pokierować jej międzynarodową ekspansją.

Rodzina Bulgari stawiała na wyraziste kamienie szlachetne, szlachetne żółte złoto oraz nieoczywiste zestawienia kolorystyczne, wyraźnie odróżniając się tym samym od subtelnej estetyki kojarzonej z paryskimi domami jubilerskimi - opisuje BBC. Z czasem firma przebojem wdarła się na globalny rynek dóbr luksusowych i rozszerzyła działalność poza biżuterię - o zegarki, perfumy, galanterię skórzaną, a nawet hotele.

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Paolo Bulgari: źródłem inspiracji może być wszystko

"Paolo Bulgari rozpoczął współpracę z ojcem w 1960 roku, specjalizując się w wiedzy o kamieniach szlachetnych, w której stał się jednym z czołowych światowych autorytetów, oraz szlifując wrażliwość i wyczucie estetyki leżące u podstaw stylu Bvlgari" - napisała spółka w mediach społecznościowych.

"Włożył całe serce w swoje rzemiosło oraz w rozwijanie talentów młodych projektantów, pozostawiając niezatarty ślad w świecie jubilerstwa. Dziękujemy, Panie Paolo - Pańskie dziedzictwo jako świetlistego drogowskazu twórczej inspiracji będzie oddziaływać na przyszłe pokolenia" - dodano.

We wpisie przytoczono również słowa samego Paola Bulgariego: "Źródłem inspiracji może być wszystko. W twórczości nie ma żadnych reguł. Nigdy".

Jubiler największych gwiazd

Wśród sławnych klientek marki znalazły się m.in. Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Sophia Loren, Anne Hathaway, Zendaya oraz Rihanna.

W 2011 roku rodzina sprzedała pakiet kontrolny francuskiemu koncernowi dóbr luksusowych LVMH w ramach transakcji wycenionej na około 3,7 miliarda euro (16,5 mld zł).

W 2019 roku Paolo Bulgari wraz z żoną powołał fundację swojego imienia - Paolo Bulgari Foundation - której celem jest wspieranie młodzieży z zaniedbanych dzielnic na obrzeżach Rzymu poprzez edukację i szkolenia zawodowe.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Rzymie w poniedziałek, 23 listopada, w bazylice Świętego Krzyża z Jerozolimy (Santa Croce in Gerusalemme).