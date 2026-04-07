Jedna piąta stacji ma problemy z paliwem

Józefiak z Greenpeace o konieczności oszczędzania paliwa z powodu kryzysu
Prawie co piąta stacja benzynowa we Francji zmaga się z niedoborami paliw. Problemy to efekt polityki cenowej największego detalisty na rynku.

Jak poinformowała wiceminister ds. energii Maud Bregeon, około 18 proc. stacji benzynowych we Francji borykało się we wtorek rano z niedoborami paliwa.

"Czerwone linie", których nie przekroczyli Amerykanie
"Czerwone linie", których nie przekroczyli Amerykanie

Problemy paliwowe we Francji

Bregeon w rozmowie z BFM TV wyjaśniała, że zakłócenia te wynikają z polityki cenowej giganta naftowego TotalEnergies, który ustalił górną granicę detalicznych cen paliw poniżej poziomu konkurencji. Posunięcie to spowodowało wzrost popytu na niektórych stacjach, powodując lokalne niedobory.

- Nie ma ogólnego problemu z dostawami – przekonywała Bregeon, podkreślając, że kwestia ta wynika raczej z obciążenia logistycznego niż z ogólnokrajowego niedoboru. Władze twierdzą, że wahania popytu obciążyły sieci dystrybucyjne, przez co niektóre stacje tymczasowo nie dysponują określonymi rodzajami paliwa.

Rozpoczęta 28 lutego przez USA i Izrael wojna z Iranem spowodowała znaczący wzrost cen paliw na całym świecie. W szczególności przyczyniło się do tego zamknięcie przez Iran cieśniny Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowane jest ok. 20 proc. światowej ropy.

Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Amerykańskie lotniska z mniejszą ochroną? Trump zapowiada zwolnienia
Ze świata
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Kredyt mieszkaniowy z pomocą państwa? "Niezrozumiały"
Nieruchomości
Donald Trump
Zapowiedź "zdziesiątkowania" Iranu. Rynek ropy reaguje błyskawicznie
Rynki
Tankowanie
Tyle dziś kosztuje paliwo. Ceny Pb95, Pb98, ON
Z kraju
Kanye West
Sponsorzy bojkotują festiwal po ogłoszeniu głównej gwiazdy
Ze świata
Samochody elektryczne - ładowarki
Samochody elektryczne w Polsce. Ponad dwukrotny wzrost liczby ładowarek na MOP-ach
Moto
Cieśnina Ormuz, tankowiec
Dwa tankowce w drodze. Możliwy test irańskiej blokady
Ze świata
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
Niebezpieczne produkty i uzależniające aplikacje. Bruksela bada chińskie platformy
Handel
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Rynek ropy reaguje na groźby Trumpa i zapowiedź zawieszenia broni
Rynki
NBP
Stopy procentowe i wojna w Iranie. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
Pieniądze
Członek irańskich sił bezpieczeństwa obserwuje ruch uliczny w Teheranie
Pierwszy taki przypadek na świecie. W tym kraju blokada internetu trwa prawie 40 dni
Tech
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Widmo 150 dolarów za baryłkę. OPEC+ podjęło symboliczną decyzję
Ze świata
Donald Trump
Wulgarny wpis Trumpa. "Szalone bękarty". Jest też nowe ultimatum
Ze świata
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w poniedziałek
Moto
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Tyle zyskała Polska dzięki Unii Europejskiej. Najnowsze szacunki
Z kraju
produkcja plastiku
Nadchodzi "kryzys wszystkiego"
Ze świata
Tallin
Apel banku centralnego. "Rozsądne i zalecane"
Pieniądze
Viktor Orban Robert Fico
"Możemy uniknąć tego zagrożenia". Orban i Fico namawiają
Ze świata
Samolot paliwo tankowanie
Pierwsze takie ograniczenia paliwa w Europie
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Iran robi wyjątek dla sąsiada
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Wielka Sobota. Dwie szóstki w Lotto
Pieniądze
shutterstock_688284754
"Praca nowego rodzaju". Tyle można zarobić
Wiktor Knowski
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Drenaż portfeli. "Szok energetyczny komplikuje sytuację"
Ze świata
Norwegia wybrzeże fiordy
Kontrwywiad ostrzega przed rosyjskimi kutrami
Ze świata
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Zakupy w święta. Jakie sklepy będą czynne
Z kraju
Majonez Wielkanoc
Który majonez jest najlepszy? Ekspertka o "magicznym składniku"
Z kraju
Emerytury
Pożyczyła 25 tysięcy, prawdopodobnie nigdy nie spłaci długu. Skarga nadzwyczajna
Z kraju
Hongkong, stacja paliw, benzyna
Najdroższe paliwo na świecie
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa, Niemcy
Tankują w Polsce. Minister proponuje dodatkowe kroki
Ze świata
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze

