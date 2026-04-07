Jedna piąta stacji ma problemy z paliwem

Józefiak z Greenpeace o konieczności oszczędzania paliwa z powodu kryzysu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała wiceminister ds. energii Maud Bregeon, około 18 proc. stacji benzynowych we Francji borykało się we wtorek rano z niedoborami paliwa.

Bregeon w rozmowie z BFM TV wyjaśniała, że zakłócenia te wynikają z polityki cenowej giganta naftowego TotalEnergies, który ustalił górną granicę detalicznych cen paliw poniżej poziomu konkurencji. Posunięcie to spowodowało wzrost popytu na niektórych stacjach, powodując lokalne niedobory.

- Nie ma ogólnego problemu z dostawami – przekonywała Bregeon, podkreślając, że kwestia ta wynika raczej z obciążenia logistycznego niż z ogólnokrajowego niedoboru. Władze twierdzą, że wahania popytu obciążyły sieci dystrybucyjne, przez co niektóre stacje tymczasowo nie dysponują określonymi rodzajami paliwa.

Rozpoczęta 28 lutego przez USA i Izrael wojna z Iranem spowodowała znaczący wzrost cen paliw na całym świecie. W szczególności przyczyniło się do tego zamknięcie przez Iran cieśniny Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowane jest ok. 20 proc. światowej ropy.

Zatoka Perska i cieśnina Ormuz Źródło: PAP/Michał Czernek

OGLĄDAJ: TVN24 HD