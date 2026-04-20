Tyle ma kosztować odbudowa Strefy Gazy. Nowe szacunki Oprac. Wiktor Knowski

PAH: sytuacja humanitarna w Strefie Gazy pogorszyła się po rozpoczęciu konfliktu z Iranem

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kallas, która w poniedziałek po południu brała w Brukseli udział w posiedzeniu Ad Hoc Liaison Committee (AHLC), czyli międzynarodowego komitetu koordynującego pomoc rozwojową dla Palestyńczyków, powiedziała przed spotkaniem na konferencji prasowej, że często słyszy oskarżenia o to, że UE stosuje podwójne standardy, ponieważ wspiera Ukrainę, a nie wspiera Palestyny.

Kallas o wsparciu dla Palestyny

- Pozwólcie, że wyjaśnię to jasno. Europa jest największym darczyńcą i głównym wsparciem dla Autonomii Palestyńskiej. Europejskie misje w terenie wspierają palestyńską policję, wymiar sprawiedliwości, zarządzanie i ochronę granic. Nie tracimy z oczy Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu - powiedziała.

Estońska polityczka poinformowała, że AHLC skoncentruje się w poniedziałek na kolejnych krokach, mających na celu wsparcie Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu.

The two-state solution remains the most viable path to a Middle East without war.



Europe is the biggest supporter of the Palestinian people. Our meeting today focused on the next steps to support Gaza and the West Bank.



My press remarks with @PalestinePMO and @EspenBarthEide — Kaja Kallas (@kajakallas) April 20, 2026

"Rozwiązanie dwupaństwowe pozostaje najbardziej realną drogą do pokoju na Bliskim Wschodzie" - napisała Kallas w mediach społecznościowych.

Wycena odbudowy Strefy Gazy

Kallas przyznała, że w kwestii rozwiązania dwupaństwowego między Palestyną i Izraelem niewiele się zmieniło. Szefowa unijnej dyplomacji dodała, że według najnowszej oceny szkód i potrzeb dla Strefy Gazy, udostępnionej w poniedziałek przez Bank Światowy, odbudowa Strefy Gazy będzie kosztować co najmniej 71 mld dolarów.

- Pracowaliśmy nad tą oceną przez cztery miesiące wraz z Bankiem Światowym i ONZ - powiedziała Kallas, dodając, że to pokazuje ogrom zadania, jakim jest odbudowa Strefy Gazy.

Zapytana o to, czy UE zamierza nałożyć sankcje na agresywnych osadników izraelskich, Kallas przyznała, że decyzja musi zostać podjęta jednomyślnie, a jak dotąd 26 państw członkowskich chciało wprowadzić sankcje, a jedno je blokowało.

- Teraz w tym kraju odbyły się wybory i będzie nowy rząd. Uważam, że warto sprawdzić, czy będzie miał nowe podejście - zasugerowała Kallas.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy

OGLĄDAJ: TVN24 HD