Tyle ma kosztować odbudowa Strefy Gazy. Nowe szacunki

Plac w zbombardowanej Gazie
PAH: sytuacja humanitarna w Strefie Gazy pogorszyła się po rozpoczęciu konfliktu z Iranem
Źródło: TVN24
Według wspólnych szacunków Uni Europejskiej, Banku Światowego i ONZ odbudowa Strefy Gazy będzie kosztować przynajmniej 71 miliardów dolarów - przekazała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Kallas, która w poniedziałek po południu brała w Brukseli udział w posiedzeniu Ad Hoc Liaison Committee (AHLC), czyli międzynarodowego komitetu koordynującego pomoc rozwojową dla Palestyńczyków, powiedziała przed spotkaniem na konferencji prasowej, że często słyszy oskarżenia o to, że UE stosuje podwójne standardy, ponieważ wspiera Ukrainę, a nie wspiera Palestyny.

Kallas o wsparciu dla Palestyny

- Pozwólcie, że wyjaśnię to jasno. Europa jest największym darczyńcą i głównym wsparciem dla Autonomii Palestyńskiej. Europejskie misje w terenie wspierają palestyńską policję, wymiar sprawiedliwości, zarządzanie i ochronę granic. Nie tracimy z oczy Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu - powiedziała.

Estońska polityczka poinformowała, że AHLC skoncentruje się w poniedziałek na kolejnych krokach, mających na celu wsparcie Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu.

"Rozwiązanie dwupaństwowe pozostaje najbardziej realną drogą do pokoju na Bliskim Wschodzie" - napisała Kallas w mediach społecznościowych.

Wycena odbudowy Strefy Gazy

Kallas przyznała, że w kwestii rozwiązania dwupaństwowego między Palestyną i Izraelem niewiele się zmieniło. Szefowa unijnej dyplomacji dodała, że według najnowszej oceny szkód i potrzeb dla Strefy Gazy, udostępnionej w poniedziałek przez Bank Światowy, odbudowa Strefy Gazy będzie kosztować co najmniej 71 mld dolarów.

- Pracowaliśmy nad tą oceną przez cztery miesiące wraz z Bankiem Światowym i ONZ - powiedziała Kallas, dodając, że to pokazuje ogrom zadania, jakim jest odbudowa Strefy Gazy.

Zapytana o to, czy UE zamierza nałożyć sankcje na agresywnych osadników izraelskich, Kallas przyznała, że decyzja musi zostać podjęta jednomyślnie, a jak dotąd 26 państw członkowskich chciało wprowadzić sankcje, a jedno je blokowało.

- Teraz w tym kraju odbyły się wybory i będzie nowy rząd. Uważam, że warto sprawdzić, czy będzie miał nowe podejście - zasugerowała Kallas.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy
Źródło: PAP
pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/MOHAMMED SABER

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
