Pożar serwerowni. Nie działają niektóre strony internetowe w Polsce

W nocy z wtorku na środę wybuchł pożar w serwerowni OVHcloud w Strasburgu we Francji. W jego wyniku całkowicie zostało zniszczone jedno z czterech centrów danych, a drugie uszkodzone. W efekcie występują problemy z dostępem do niektórych stron internetowych w Polsce.

OVH jest ogólnoświatową firmą technologiczną, która oferuje programistom, przedsiębiorcom i firmom serwery dedykowane oraz elementy oprogramowania i infrastruktury do zarządzania, zabezpieczenia i skalowania danych.

Firma zarządza 32 centrami danych na całym świecie, w tym 17 we Francji. Cztery z nich znajduje się w Strasburgu, gdzie krótko po północy w nocy z wtorku na środę wybuchł pożar. Agencja Reutera podała, że z ogniem walczyło około 100 strażaków.

Pożar serwerowni w Strasburgu

Niektórzy klienci poinformowali, że ich strony przestały działać, część z nich wskazało także, że nie mają dostępu do e-maili. Agencja Reutera zastrzegła, że nie było żadnych informacji o jakichkolwiek poważnych stratach danych. Nie działa m.in. strona Centrum Pompidou, czyli jednego z najbardziej znanych francuskich kompleksów artystycznych.

Problemy dotyczą także Polski. Utrudnienia dotknęły księgarnię internetową Bonito. "Dzisiaj w nocy w Strasburgu we Francji doszczętnie spłonęła serwerownia OVH, w której znajdowały się nasze serwery ze stroną internetową oraz wiadomościami email" - czytamy we wpisie przedstawicieli księgarni. Jak podkreślili "jest to wydarzenie wręcz niespotykane w kilkudziesięcioletniej historii internetu".