Kto odziedziczy majątek Silvio Berlusconiego? Otwarto testament byłego premiera Włoch

Samo słowo "bezpieczny" też jest lekkim nadużyciem - oceniła program Bezpieczny Kredyt 2 procent w "Faktach po Faktach" Alina Muzioł-Węcławowicz, ekspertka do spraw mieszkalnictwa i polityki mieszkaniowej. - Zaliczyłabym go już do gier przedwyborczych - dodała.