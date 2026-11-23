Odwołane tysiące lotów w USA. Sytuacja powraca do normy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Aerophoto123/Shutterstock

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Dziennikarz stacji radia publicznego WBEZ, Dan Mihalopoulos zwraca uwagę, że każdego dnia cztery autostrady obsługują setki tysięcy pojazdów dojeżdżających do centrum Chicago i z powrotem. Szczególnie przeciążona jest Kennedy Expressway, oddana do użytku w 1960 r., obejmująca trzy z dziesięciu najbardziej zatłoczonych odcinków dróg w USA.

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Program przebudowy trasy w Chicago

W Chicago popularne jest powiedzenie, że istnieją tylko dwie pory roku: zima i sezon robót drogowych. Choć korki od lat są częścią codzienności mieszkańców, modernizacje prowadzone na Kennedy Expressway dodatkowo pogorszyły sytuację.

Jak wynika z analizy WBEZ i "Chicago Sun-Times", największe od dziesięcioleci utrudnienia wystąpiły podczas trwającego od kilku lat programu przebudowy trasy.

Zdaniem Joe Schwietermana, profesora transportu na Uniwersytecie DePaul, chroniczne korki szkodzą wizerunkowi miasta. Podkreślił, że choć centrum Chicago i lotnisko O'Hare należą do najważniejszych ośrodków gospodarczych i transportowych w kraju, przemieszczanie się między nimi jest wyjątkowo trudne.

Trasa między lotniskiem a centrum liczy niespełna ok. 29 km. Z ustaleń WBEZ i "Chicago Sun-Times" wynika jednak, że w godzinach popołudniowych przejazd zajmował średnio około 75 minut.

Ile godzin traci się w korkach

Departament Transportu stanu Illinois ocenia, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczącej poprawy. Według urzędników część mieszkańców po pandemii Covid-19 zrezygnowała z transportu publicznego na rzecz samochodów. Z kolei raport firmy INRIX wskazuje, że przeciętny kierowca w Chicago stracił w ubiegłym roku 112 godzin w korkach, ponad dwukrotnie więcej niż wynosi średnia krajowa.

Gubernator Illinois JB Pritzker przyznał, że korki to jeden z nielicznych problemów, co do których zgadzają się wszyscy mieszkańcy niezależnie od poglądów politycznych. Mimo wcześniejszych zapowiedzi usprawnienia ruchu modernizacja Kennedy Expressway, podkreśla WBEZ, nie przyniosła nowych pasów ruchu, a Chicago nadal utrzymuje status najbardziej zakorkowanego miasta w kraju.