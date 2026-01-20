"Tak trudnej sytuacji jeszcze nigdy nie było". Ambasada ostrzega

Cyklon Harry przyniósł na Sycylię silny wiatr i wysokie fale Źródło: Reuters

Ambasada RP we Włoszech zaapelowała we wtorek do obywateli polskich o ostrożność i stosowanie się do zaleceń lokalnych władz na Sycylii w związku z ekstremalnie trudnymi warunkami pogodowymi, wywołanymi przez tzw. cyklon Harry. Na wyspie tej, a także na Sardynii i w Kalabrii, obowiązuje najwyższy stopień alertu.

"Zachowaj maksymalną ostrożność"

We wpisie na platformie X ambasada polska w Rzymie ostrzegła przed skutkami ulew, silnego wiatru i wzburzonego morza. "Na wybrzeżach spodziewane są potężne sztormy z falami osiągającymi nawet 7 metrów wysokości" - zaznaczyła.

Następnie polska placówka dyplomatyczna poinformowała o wstrzymaniu połączeń promowych z mniejszymi wyspami, o paraliżu ruchu kolejowego na Sycylii, a także o ewakuacjach mieszkańców i turystów w wielu nadmorskich miejscowościach. Zwrócono też uwagę na zagrożenia w ruchu drogowym.

"Zachowaj maksymalną ostrożność i bezwzględnie stosuj się do poleceń lokalnych władz oraz Obrony Cywilnej. Jeśli nie jest to konieczne, unikaj przemieszczania się, zwłaszcza w pobliżu wybrzeża, potoków i terenów zagrożonych zalaniem" - zaapelowała ambasada.

Zaleciła, by w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kontaktować się z lokalnymi kryzysowymi centrami operacyjnymi, uruchomionymi w wielu gminach.

📢⚠️ PILNE: Cyklon #Harry w regionie #Sycylia. Ulewne deszcze, silny wiatr i wzburzone morze.

Stosuj się do poleceń lokalnych władz. @PolakZaGranica

Najwyższy stopień alertu

Fala niepogody wywołała poważne utrudnienia także na Sardynii i w Kalabrii na południu Włoch. Wiatr osiąga prędkość do 120 km/godz., a w ciągu ostatnich 48 godzin spadło ponad 300 mm deszczu. W wielu miejscowościach zamknięto szkoły, urzędy, parki i obiekty sportowe.

Włoska Obrona Cywilna wprowadziła najwyższy stopień alertu pogodowego dla trzech regionów, który ma obowiązywać również w środę.

Na Sardynii i na Sycylii fale sięgają kilku metrów wysokości i wdzierają się na plaże oraz w pobliże domów mieszkalnych. Ewakuowano mieszkańców zagrożonych terenów.

Poważne utrudnienia zanotowano na lotnisku w Palermo, gdzie samolot lecący z Norymbergi nie był w stanie wylądować i został przekierowany do Rzymu. Inne połączenia odwołano albo przeniesiono na inne lotniska na wyspie.

Burmistrz Katanii Enrico Trantino ocenił, że "tak trudnej sytuacji jeszcze nigdy nie było".

Na Sardynii zatrzymany został ruch promów w portach Cagliari i Olbia. Eksperci oceniają, że fala niepogody, jaka uderzyła w tę wyspę, nie miała tam miejsca w takiej skali od wielu lat.

Wiatr i ulewny deszcz komplikuje ruch drogowy również w Kalabrii.

