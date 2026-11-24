Ostre słowa o ruchu Trumpa. "Zszokowało mnie to"
Trump przyznał w wywiadzie dla stacji CNBC, że miał wpływ na powrót Huanga na stanowisko prezesa Nvidii.
Niemiecki minister o interwencji Trumpa
- Szczerze mówiąc, zszokowało mnie to, bo o ile pamiętam, nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką ingerencją polityków w sprawy konkretnej firmy - skomentował niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul w Berlinie.
Jak podkreślił, "ma wątpliwości, czy to dobry wzorzec na przyszłość".
- W wolnych, demokratycznych państwach, które kierują się zasadami, władze powinny powstrzymywać się od ingerowania w działalność gospodarczą przedsiębiorstw - ocenił.
Odejście w atmosferze skandalu
Zarząd Nvidii ogłosił w poniedziałek, że założyciel i były dyrektor generalny firmy Jensen Huang został przywrócony na swoje dawne stanowiska prezesa, dyrektora generalnego i członka zarządu.
>>> Powrót "króla". Tak przywitali go pracownicy
Na początku listopada Huang odszedł z firmy w atmosferze skandalu m.in. po doniesieniach, że nawiązał kilka romansów pozamałżeńskich, w tym z kobietą oskarżoną o szpiegowanie na rzecz Chin.