Jensen Huang znowu szefem Nvidii - reakcje rynków podsumował Sebastian Napieraj Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: YURI GRIPAS/EPA/PAP

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Trump przyznał w wywiadzie dla stacji CNBC, że miał wpływ na powrót Huanga na stanowisko prezesa Nvidii.

Niemiecki minister o interwencji Trumpa

- Szczerze mówiąc, zszokowało mnie to, bo o ile pamiętam, nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką ingerencją polityków w sprawy konkretnej firmy - skomentował niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul w Berlinie.

Jak podkreślił, "ma wątpliwości, czy to dobry wzorzec na przyszłość".

- W wolnych, demokratycznych państwach, które kierują się zasadami, władze powinny powstrzymywać się od ingerowania w działalność gospodarczą przedsiębiorstw - ocenił.

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Odejście w atmosferze skandalu

Zarząd Nvidii ogłosił w poniedziałek, że założyciel i były dyrektor generalny firmy Jensen Huang został przywrócony na swoje dawne stanowiska prezesa, dyrektora generalnego i członka zarządu.

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Na początku listopada Huang odszedł z firmy w atmosferze skandalu m.in. po doniesieniach, że nawiązał kilka romansów pozamałżeńskich, w tym z kobietą oskarżoną o szpiegowanie na rzecz Chin.