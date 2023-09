Czeska spółka Orlenu i ropa z Rosji. Prezes zabiera głos

"Do czasu zakończenia rozbudowy TAL, Czechy muszą korzystać z rosyjskiej ropy"

- Dostawy rosyjskiej ropy do Czech są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo surowcowo-paliwowe w tym kraju – mówi w rozmowie z PAP prezes Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak. Dlatego czeski rząd wystąpił do Unii Europejskiej o niestosowanie sankcji na ropę z Rosji i możliwość kontynuacji dostaw rurociągiem "Przyjaźń" i taką zgodę otrzymał. Ropa z innych kierunków niż rosyjski płynie do Czech rurociągiem TAL/IKL, który zaczyna się we Włoszech, ale ma on ograniczoną przepustowość. Za rozbudowę rurociągów odpowiada państwowy operator Mero, który dopiero w połowie tego roku podpisał umowę w sprawie rozbudowy TAL.