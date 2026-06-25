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Orlen zwiększa dostawy gazu. Ważna umowa z Ukrainą

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Orlen
Donald Tusk na gdańskiej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Spółka Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia wolumenu handlu LNG oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Umowy zawarto podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

- Chcemy wykorzystać nasze kompetencje w LNG, tradingu, dostępie do infrastruktury i transformacji energetycznej, aby wspierać nie tylko bieżące dostawy gazu, ale również budowę bardziej nowoczesnego, zdywersyfikowanego i odpornego systemu energii w Ukrainie. Odbudowa nie powinna oznaczać prostego odtworzenia tego, co zostało zniszczone, lecz stworzenie rozwiązań, które wzmocnią bezpieczeństwo Ukrainy i Europy Środkowo-Wschodniej na kolejne dekady - wskazał prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

- W obliczu trwającej wojny niezawodne, elastyczne i zróżnicowane dostawy gazu pozostają kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Podpisane dziś porozumienie stanowi kontynuację naszej współpracy z Orlenem i tworzy ramy dla dalszych działań, których celem jest wzmocnienie odporności ukraińskiego systemu energetycznego - dodał Serhij Korecki, dyrektor generalny Naftohazu.

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Orlen i Naftohaz podpisały dwa dokumenty

Pierwsze z podpisanych porozumień dotyczy handlu gazem, a w szczególności rozpoczęcia analiz dotyczących zwiększenia wolumenu handlu LNG pomiędzy Orlenem i Naftohazem. Obejmuje ono w szczególności możliwość wspólnego lub skoordynowanego wykorzystania dostępu do terminali regazyfikacyjnych i gazociągów w regionie Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

W dokumencie jest też mowa o poszukiwaniu rozwiązań logistycznych i handlowych, które mogłyby ułatwić dostawy LNG do Ukrainy, zwiększyć elastyczność źródeł dostaw oraz wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy i całego regionu.

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Drugi dokument to memorandum stanowiące podstawę do:

  • wymiany doświadczeń dotyczących strategii zrównoważonego rozwoju,
  • dostępu do tzw. zielonego i zrównoważonego finansowania,
  • współpracy z inwestorami,
  • ograniczania emisji gazów cieplarnianych,
  • poprawy efektywności energetycznej
  • raportowania zgodnego z europejskimi standardami.

W ramach porozumienia, Orlen i Naftohaz przewidują możliwość organizacji spotkań roboczych, konsultacji eksperckich i wizyt studyjnych, które będą służyć wzmacnianiu kompetencji oraz wymianie praktyk pomiędzy zespołami obu spółek.

Kluczowe spółki dla sektora energii

W marcu 2025 r. Orlen i Naftohaz podpisały list intencyjny o współpracy w obszarze LNG. Od tego momentu spółki podpisały już kilka kontraktów, na podstawie których Naftohaz kupił gaz ziemny pochodzący z dostaw LNG zamówionych przez Orlen.

Naftohaz Ukrainy to ukraiński, państwowy koncern, działający w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Firma zajmuje się wydobyciem ropy i gazu, ich magazynowaniem, a także handlem paliwami i gazem.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, jak również segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

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Tagi:
OrlenLNGGaz ziemnyUkraina
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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