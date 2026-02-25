Logo TVN24
Ze świata

Trump o decyzji w sprawie ceł: godna pożałowania

Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Trump: rozczarowujące orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Źródło: TVN24, Reuters
Podczas wtorkowego orędzia o stanie państwa prezydent Donald Trump skrytykował niedawną decyzję Sądu Najwyższego o uchyleniu części jego taryf celnych, nazywając ją "rozczarowującą". Mimo obecności sędziów na sali, prezydent twardo bronił swojej polityki, zapowiadając utrzymanie globalnych ceł.

Prezydent USA Donald Trump ocenił we wtorkowym orędziu o stanie państwa piątkową decyzję Sądu Najwyższego o unieważnieniu części nałożonych przez niego ceł jako "godną pożałowania" i "rozczarowującą". Na sali obecnych było kilkoro sędziów tego organu.

Następca podatku dochodowego

- Ale dobrą wiadomością jest to, że niemal wszystkie kraje i korporacje chcą utrzymać umowę, którą już zawarły - oznajmił Trump.

- Wierzę, że z biegiem czasu cła wnoszone przez inne kraje w znacznym stopniu zastąpią, tak jak w przeszłości, współczesny system podatku dochodowego, zdejmując wielki ciężar finansowy z ludzi, których kocham - powiedział Trump.

Najdłuższe takie przemówienie w historii

Najdłuższe takie przemówienie w historii

Orędzie Trumpa, wsparcie dla Ukrainy, nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii

Orędzie Trumpa, wsparcie dla Ukrainy, nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii

Prezydent przekazał, że utrzymanie nałożonych przez niego globalnych taryf oznacza, że "działania Kongresu nie będą konieczne".

Trump podpisał w piątek rozporządzenie o nałożeniu ceł w wysokości 10 proc. na towary z całego świata. Dzień później ogłosił, że zwiększy stawkę do 15 proc., ale jak dotąd nie podpisał dokumentów wprowadzających to postanowienie w życie.

Miało być 15 procent, jest inaczej. USA wprowadza nowe cła
Miało być 15 procent, jest inaczej. USA wprowadza nowe cła

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KENNY HOLSTON/PAP/EPA

Donald TrumpCła Donalda Trumpa
