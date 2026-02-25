Trump o decyzji w sprawie ceł: godna pożałowania

Trump: rozczarowujące orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł Źródło: TVN24, Reuters

Prezydent USA Donald Trump ocenił we wtorkowym orędziu o stanie państwa piątkową decyzję Sądu Najwyższego o unieważnieniu części nałożonych przez niego ceł jako "godną pożałowania" i "rozczarowującą". Na sali obecnych było kilkoro sędziów tego organu.

Następca podatku dochodowego

- Ale dobrą wiadomością jest to, że niemal wszystkie kraje i korporacje chcą utrzymać umowę, którą już zawarły - oznajmił Trump.

- Wierzę, że z biegiem czasu cła wnoszone przez inne kraje w znacznym stopniu zastąpią, tak jak w przeszłości, współczesny system podatku dochodowego, zdejmując wielki ciężar finansowy z ludzi, których kocham - powiedział Trump.

Prezydent przekazał, że utrzymanie nałożonych przez niego globalnych taryf oznacza, że "działania Kongresu nie będą konieczne".

Trump podpisał w piątek rozporządzenie o nałożeniu ceł w wysokości 10 proc. na towary z całego świata. Dzień później ogłosił, że zwiększy stawkę do 15 proc., ale jak dotąd nie podpisał dokumentów wprowadzających to postanowienie w życie.

