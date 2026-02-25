Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Trump: nigdy nie pozwolę Iranowi na posiadanie broni jądrowej

Trump o Iranie: nie usłyszeliśmy czarodziejskich słów - nie będziemy mieć broni jądrowej
Źródło: TVN24, Reuters
Podczas wtorkowego orędzia prezydent USA Donald Trump zadeklarował chęć dyplomatycznego uregulowania relacji z Iranem. Amerykański przywódca postawił jednak twardy warunek, podkreślając, że Stany Zjednoczone nie dopuszczą do posiadania przez Iran broni atomowej.

Prezydent USA Donald Trump zapewnił we wtorek, że wolałby uregulować stosunki z Iranem drogą dyplomatyczną. W orędziu do narodu zaznaczył zarazem, że nigdy nie pozwoli temu krajowi na posiadanie broni jądrowej.

Trump o cłach: z biegiem czasu zastąpią system podatku dochodowego
Dowiedz się więcej:

Trump o cłach: z biegiem czasu zastąpią system podatku dochodowego

Trump o sytuacji w Iranie

Prezydent powiedział, że w Iranie zabito w ostatnich miesiącach - zastrzelono albo powieszono - 32 tys. uczestników protestów.

- Powstrzymaliśmy ich przed powieszeniem wielu innych, grożąc poważnymi konsekwencjami. To naprawdę okropni ludzie - kontynuował.

- Opracowali już rakiety, które mogą zagrozić Europie i naszym bazom za granicą, i pracują nad budową rakiet, które wkrótce dotrą do Stanów Zjednoczonych Ameryki - stwierdził Trump.

Oferują drony za złoto i uran
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oferują drony za złoto i uran

"Czarodziejskie słowa"

Zaznaczył, że USA i Iran prowadzą negocjacje na temat irańskiego programu jądrowego, lecz Amerykanie "nie usłyszeli tych czarodziejskich słów: nigdy nie będziemy mieć broni jądrowej".

Zapewnił, że wolałby rozwiązać ten problem drogą dyplomatyczną. - Ale jedno jest pewne. Nigdy nie pozwolę głównemu światowemu sponsorowi terroru (...) na posiadanie broni jądrowej - dodał.

- Jako prezydent będę zabiegał o pokój wszędzie tam, gdzie to możliwe, ale nigdy nie zawaham się stawić czoła zagrożeniom dla Ameryki, tam gdzie będzie to konieczne - oświadczył Trump.

Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Rozmowy między USA a Iranem na temat polityki jądrowej Teheranu zostały niedawno wznowione, a ich kolejna runda ma odbyć się w czwartek. Ze strony amerykańskiej rozmowy prowadzić mają wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. USA domagają się by Iran zrezygnował ze wzbogacania uranu (od lat wzbogaca go do poziomu przekraczającego potrzeby wszelkich cywilnych zastosowań), aby mieć pewność, że Teheran nie będzie mógł zbudować broni jądrowej. Przedstawiciele administracji USA nalegali również na ograniczenie zasięgu irańskich pocisków balistycznych i zakończenie wsparcia udzielanego przez Iran sojuszniczym milicjom w regionie.

Do rozmów dochodzi na tle groźby amerykańskiej interwencji wojskowej i koncentracji na Bliskim Wschodzie największych sił zbrojnych USA od czasu wojny w Iraku w 2003 r. Trump zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że podejmie decyzję w sprawie ewentualnego użycia siły wobec Iranu w ciągu 10-15 dni. W poniedziałek Departament Stanu USA zdecydował o częściowej ewakuacji personelu amerykańskiej ambasady w Libanie.

pc

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Iran Donald Trump USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica