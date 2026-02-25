Trump: nigdy nie pozwolę Iranowi na posiadanie broni jądrowej

Trump o Iranie: nie usłyszeliśmy czarodziejskich słów - nie będziemy mieć broni jądrowej Źródło: TVN24, Reuters

Prezydent USA Donald Trump zapewnił we wtorek, że wolałby uregulować stosunki z Iranem drogą dyplomatyczną. W orędziu do narodu zaznaczył zarazem, że nigdy nie pozwoli temu krajowi na posiadanie broni jądrowej.

Trump o sytuacji w Iranie

Prezydent powiedział, że w Iranie zabito w ostatnich miesiącach - zastrzelono albo powieszono - 32 tys. uczestników protestów.

- Powstrzymaliśmy ich przed powieszeniem wielu innych, grożąc poważnymi konsekwencjami. To naprawdę okropni ludzie - kontynuował.

- Opracowali już rakiety, które mogą zagrozić Europie i naszym bazom za granicą, i pracują nad budową rakiet, które wkrótce dotrą do Stanów Zjednoczonych Ameryki - stwierdził Trump.

"Czarodziejskie słowa"

Zaznaczył, że USA i Iran prowadzą negocjacje na temat irańskiego programu jądrowego, lecz Amerykanie "nie usłyszeli tych czarodziejskich słów: nigdy nie będziemy mieć broni jądrowej".

Zapewnił, że wolałby rozwiązać ten problem drogą dyplomatyczną. - Ale jedno jest pewne. Nigdy nie pozwolę głównemu światowemu sponsorowi terroru (...) na posiadanie broni jądrowej - dodał.

- Jako prezydent będę zabiegał o pokój wszędzie tam, gdzie to możliwe, ale nigdy nie zawaham się stawić czoła zagrożeniom dla Ameryki, tam gdzie będzie to konieczne - oświadczył Trump.

Teheran, Iran Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Rozmowy między USA a Iranem na temat polityki jądrowej Teheranu zostały niedawno wznowione, a ich kolejna runda ma odbyć się w czwartek. Ze strony amerykańskiej rozmowy prowadzić mają wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. USA domagają się by Iran zrezygnował ze wzbogacania uranu (od lat wzbogaca go do poziomu przekraczającego potrzeby wszelkich cywilnych zastosowań), aby mieć pewność, że Teheran nie będzie mógł zbudować broni jądrowej. Przedstawiciele administracji USA nalegali również na ograniczenie zasięgu irańskich pocisków balistycznych i zakończenie wsparcia udzielanego przez Iran sojuszniczym milicjom w regionie.

Do rozmów dochodzi na tle groźby amerykańskiej interwencji wojskowej i koncentracji na Bliskim Wschodzie największych sił zbrojnych USA od czasu wojny w Iraku w 2003 r. Trump zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że podejmie decyzję w sprawie ewentualnego użycia siły wobec Iranu w ciągu 10-15 dni. W poniedziałek Departament Stanu USA zdecydował o częściowej ewakuacji personelu amerykańskiej ambasady w Libanie.

