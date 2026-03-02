Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"

Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Premier Słowacji Robert Fico o działaniach odwetowych
Źródło: TVN24, Reuters
Premier Węgier Viktor Orban przekazał, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg "Przyjaźń" jest sprawny. Ropociąg wykorzystywany jest do transportu na Węgry i Słowację rosyjskiej ropy przez Ukrainę.

- Otrzymałem szczegółowy raport dotyczący ataku na rurociąg "Przyjaźń" i jego stanu. Na podstawie zdjęć satelitarnych i dostępnych nam informacji operacyjnych jasne jest, że rurociąg jest sprawny. Ustaliliśmy też, że (rosyjski) atak nie uszkodził bezpośrednio ropociągu, dlatego nie ma żadnych technicznych przeszkód, by wznowić jego pracę - ogłosił węgierski premier.

Dodał, że "upubliczni zdjęcia satelitarne, żeby każdy mógł je zobaczyć".

Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Źródło: PAP/EPA/Hungarian PM's General Department of Communication/Zoltan Fische

Orban: ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego

- Ponownie wzywam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by przywrócił pracę rurociągu, aby zakończyć ten spór. Apeluję też o wpuszczenie [na Ukrainę - red.] inspektorów z Węgier i Słowacji. Utrzymamy decyzje podjęte w odpowiedzi na wstrzymanie transportu ropy, dopóki Ukraina go nie przywróci - zaznaczył Orban.

- To, co robi prezydent Zełenski, to zwykły szantaż wobec Węgier, ale się nie poddamy i przełamiemy tę blokadę - zakończył premier Węgier.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto oskarżył w poniedziałek Zełenskiego o przeprowadzenie "aktu agresji" wobec Węgier.

W jego ocenie "decyzja o zablokowaniu dostaw ropy na Węgry została podjęta w Monachium przez oś Bruksela-Berlin-Kijów, by pomóc opozycyjnej partii TISZA w utworzeniu przyjaznego Ukrainie rządu na Węgrzech". Wybory parlamentarne odbędą się w tym kraju 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje Tiszy od kilku do kilkunastu procent przewagi nad rządzącym Fideszem Orbana.

Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Hungarian PM's General Department of Communication/Zoltan Fische

Viktor OrbanWołodymyr ZełenskiWęgryUkrainaSłowacjaRopa naftowa
Z kraju

