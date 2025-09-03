Opóźnione loty i chaos na lotniskach. Ruszył kilkutygodniowy strajk

Podróżujący do i z Portugalii muszą liczyć się z opóźnionymi lotami. Powodem jest strajk pracowników obsługujących lotniska w tym kraju. Protestujący domagają się między innymi kilkuprocentowych podwyżek. Strajk ma potrwać co najmniej 76 dni.

Jak dowiedziała się PAP w spółce ANA, odpowiedzialnej za zarządzanie portugalskimi portami lotniczymi, protest już w pierwszych godzinach doprowadził do licznych opóźnień w odlotach.

Największe utrudnienia

Największe utrudnienia dotyczą głównego portu lotniczego Portugalii lotniska im. Humberto Delgado w Lizbonie, skąd kilkadziesiąt rejsów doszło do skutku z poważnym opóźnieniem, w niektórych przypadkach sięgającym godziny.

"Przed udaniem się na lotnisko pasażerowie powinni potwierdzić sytuację dotyczącą swojego rejsu u przewoźnika" - przekazała spółka ANA.

W rezultacie strajku personelu spółki Menzies, odpowiedzialnej m.in. za załadunek bagaży pasażerów, w lipcu i sierpniu zostało odwołanych lub opóźnionych kilkaset rejsów, głównie na lotnisku w Lizbonie. Obsługuje ono m.in. bezpośrednie loty pomiędzy Lizboną a Warszawą i Krakowem.

Żądanie strajkujących

Komitet strajkowy przekazał, że rząd Portugalii nie spełnił postulatów protestujących, które zostały wstępnie uzgodnione w połowie sierpnia.

Głównym żądaniem strajkujących jest postulat kilkuprocentowych podwyżek, w tym wzrost wynagrodzenia za pracę w nocy, a także poprawa warunków zatrudnienia. Protestujący domagają się m.in. zapewnienia im bezpłatnych miejsc parkingowych na portugalskich lotniskach.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: PAP