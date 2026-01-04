Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk

Znów może spaść kilkadziesiąt centymetrów śniegu Źródło: TVN24

Utrudnienia rozpoczęły się w piątek, kiedy kilkaset lotów było opóźnionych, a kilkadziesiąt odwołano, i nasiliły się w weekend, ponieważ służby lotniskowe nie nadążały z odśnieżaniem i odladzaniem w warunkach ograniczonej widoczności i przy silnym wietrze.

Schiphol Airport Źródło: KOEN VAN WEEL/EPA/PAP

Loty długodystansowe trzeba było przekierować do innych europejskich portów przesiadkowych, zwłaszcza na lotnisko w Brukseli (Zaventem), co dodatkowo zwiększyło zakłócenia w ruchu lotniczym - przypomniał francuski portal.

Setki odwołanych lotów z Amsterdam-Schiphol

Linie KLM, jeden z głównych przewoźników na Schiphol, poinformowały w sobotę o odwołaniu tego dnia 114 lotów i ograniczeniu dalszych połączeń, głównie międzykontynentalnych. Później linie odwołały 295 lotów zaplanowanych na niedzielę.

Schiphol Airport Źródło: KOEN VAN WEEL/EPA/PAP

Wielu podróżnych utknęło w Amsterdamie lub na lotniskach przesiadkowych, a przewoźnicy zalecają korzystanie ze ich aplikacji w celu zmiany rezerwacji - napisał Air Journal. "Radzimy naszym pasażerom, aby sprawdzali najnowsze informacje o swoich lotach, ponieważ w przypadku utrzymywania się obecnych warunków należy spodziewać się dalszych odwołań" – podkreśliły linie KLM.

Portal Travel and Tour World podał w niedzielę, że opóźnienia dotknęły przede wszystkim połączeń linii KLM, Air France, Lufthansa, British Airways, Iberia i Air Baltic.

Schiphol Airport Źródło: KOEN VAN WEEL/EPA/PAP

Serwis internetowy Aviation24 zauważył w sobotę, że KLM doświadczyły znacznych zakłóceń również z powodu działań zbrojnych USA w Wenezueli. Sytuacja doprowadziła do tymczasowego zamknięcia przestrzeni powietrznej wokół Curacao, zmuszając przewoźnika do odwołania wielu lotów do i z Curacao, Aruby, Bonaire, Sint Maarten, Port-of-Spain, Georgetown i Bridgetown.

