Ograniczają liczbę pracowników z Rosji. "Nie chcemy, by zbrodniarze i sabotażyści kręcili się po naszych ulicach"

Unia nie zamierza tolerować "nadużywania uprawnień dyplomatycznych" przez stronę rosyjską - zaznaczyła Kallas. Dodała przy tym, że wspólnie z Komisją Europejską pracuje nad zakazem wjazdu dla byłych żołnierzy rosyjskich do strefy Schengen.

- Nie chcemy, by zbrodniarze wojenni i sabotażyści kręcili się po naszych ulicach - powiedziała Kallas na konferencji prasowej po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas Źródło: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Szefowa dyplomacji o porażce pakietu sankcji

Szefowa dyplomacji UE przyznała ponadto, że ministrom nie udało się w poniedziałek osiągnąć porozumienia w sprawie 20. pakietu sankcji na Rosję.

- To porażka i wiadomość, której nie chcieliśmy (musieć - red.) dzisiaj przekazywać - powiedziała. Dodała jednak, że prace nad pakietem trwają i prowadzone są rozmowy na "różnych poziomach", aby przekonać Węgry oraz Słowację do kontynuowania prac.

- Bardzo żałuję, że nie udało nam się dzisiaj osiągnąć porozumienia, biorąc pod uwagę, że jutro przypada smutna (czwarta - red.) rocznica rozpoczęcia tej wojny - powiedziała.

Jak UE wywiera presję na Rosję

Kallas zapowiedziała, że UE zamierza wywierać większy nacisk na Rosję, w tym lepiej wykorzystywać Europejski Bank Inwestycyjny do finansowania współpracy w zakresie przemysłu obronnego. Przypomniała, że wobec ataków Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną UE w ubiegłym roku podwoiła składki na rzecz Funduszu Wsparcia Energetyki Ukrainy do 1,85 mld euro.

Dodała, że UE zacieśnia również sieć wokół rosyjskiej floty cieni, czyli tankowców potajemnie transportujących rosyjską ropę, a w poniedziałek nałożyła sankcje na kolejne osoby za łamanie praw człowieka w Rosji.

Kallas oceniła, że w wojnie przeciw Ukrainie Moskwa nie osiągnęła żadnego ze swoich strategicznych celów, jej wojsko utknęło w martwym punkcie, kondycja jej gospodarki szybko się pogarsza, a Ukraińcy stawiają opór i trzymają się mocno.

Podkreśliła też, że dla Europy ważne jest, jak zakończy się wojna, i jeśli UE nie chce, by jej interesy zostały odstawione na boczny tor, musi jasno określić swoje oczekiwania wobec Moskwy.

- Poszanowanie granic, zaprzestanie sabotażu, wypłacenie odszkodowań wojennych i zwrot porwanych ukraińskich dzieci to nie są daleko idące żądania, ale podstawa. Zanim więc rozpoczniemy rozmowy z Moskwą, powinniśmy jasno określić, o czym chcemy z nią rozmawiać - oceniła.

Opracował Wiktor Knowski /kris