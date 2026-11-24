Ze świata Ograniczają dostawy prądu na okupowanym terenie. "W związku z realizowaniem prac naprawczych" Oprac. Paulina Karpińska |

Most Krymski trafiony. Zełenski pokazał nagrania Źródło wideo: x.com/zelenskyyua Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"W związku z realizowaniem prac naprawczych, na terytorium Republiki Krymu od 25 listopada na czas nie więcej niż dziesięciu dni zostają wprowadzone ograniczenia w dostawach energii elektrycznej" - poinformował szef władz okupacyjnych Siergiej Aksjonow na swoim kanale w komunikatorze Telegram.

Dostawy mają zostać ograniczone o 30 proc. między godz. 8.00 a 21.00 czasu lokalnego (7.00-20.00 w Polsce).

Trudna sytuacja na Krymie

Ukraina od kilku miesięcy atakuje rosyjską infrastrukturę energetyczną, także na okupowanym Krymie - przede wszystkim podstacje energetyczne i inne elementy sieci przesyłowych oraz lokalne elektrownie i elektrociepłownie.

Aktualnie sytuację mieszkańców dodatkowo pogorszyło zniszczenie drogowej części Mostu Kerczeńskiego.