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Ze świata

Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

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Nagroda Nobla z Ekonomii
Maciej Tomaszewski o laureatce Pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Anders Wiklund / TT newsagency / Forum
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Robert Hall i Michael Woodford otrzymali w 2026 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za "stworzenie mikroekonomicznych podstaw stabilizacji makroekonomicznej" - poinformowała w poniedziałek Królewska Szwedzka Akademia Nauk, cytowana przez Reutersa.

Wyróżnienie w dziedzinie ekonomii było ostatnią z tegorocznych nagród ogłoszonych przez komitety noblowskie. Laureaci podzielą między siebie 12 mln koron szwedzkich, czyli około 1,2 mln dolarów.

Michael Woodford to amerykański makroekonomista wykładający na Uniwersytecie Columbia. Robert E. Hall to także Amerykanin wykładający na Uniwersytecie Stanforda.

Nagroda Nobla za modele makroekonomiczne

Obaj laureaci opracowali nowe modele makroekonomiczne, które zwiększyły możliwości prowadzenia skutecznej polityki stabilizacyjnej. "Prace laureatów zapewniły solidne podstawy teoretyczne dla modeli wykorzystywanych obecnie przez banki centralne i rządy na całym świecie" - powiedział w oświadczeniu John Hassler, przewodniczący Komitetu Nagrody w dziedzinie nauk ekonomicznych. "Dzięki ich osiągnięciom jesteśmy lepiej przygotowani do reagowania na wstrząsy gospodarcze, takie jak kryzysy energetyczne czy nagłe zmiany poziomu konsumpcji gospodarstw domowych" - dodał.

Nobel z ekonomii właściwie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych dla uczczenia pamięci Alfreda Nobla. Jako jedyna przyznawana nagroda nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją w 1968 r. Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet ds. Nagrody wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 r. systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie.

Finał tegorocznych ogłoszeń

Nazwiska laureatów Nagród Nobla ogłaszano w dniach 5-12 października. Zgodnie z tradycją jako pierwszych poznaliśmy nagrodzonych w dziedzinie fizjologii lub medycyny, a cykl zakończyło ogłoszenie laureatów z ekonomii.

Większość nagród przyznawana jest w Sztokholmie. Wyjątkiem pozostaje Pokojowa Nagroda Nobla, o której decyduje Norweski Komitet Noblowski w Oslo.

Ceremonia 10 grudnia

Uroczystości wręczenia nagród odbędą się 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Laureaci odbiorą złote medale i dyplomy podczas ceremonii w Sztokholmie oraz - w przypadku Pokojowej Nagrody Nobla - w Oslo.

Majątkiem pozostawionym przez fundatora zarządza Fundacja Noblowska z siedzibą w Sztokholmie. Instytucja inwestuje zgromadzone środki, między innymi na światowych rynkach finansowych, a także odpowiada za finansową i organizacyjną stronę nagród. Po ceremonii z laureatami ustalana jest forma wypłaty przyznanych im pieniędzy.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Nagroda Nobla
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