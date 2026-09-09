Ze świata Szereg towarów z zakazem importu. Presja Trumpa na Kanadę rośnie Oprac. Alicja Skiba |

Kanada. Premier Ontario odsłonił tablicę z napisem "Jezioro Ontario" Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

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Biały Dom opublikował pięć podpisanych przez prezydenta proklamacji o zakazie importu szeregu towarów z Kanady oraz zwiększeniu ceł na inne.

Zakaz importu do USA dla produktów z Kanady

Wśród objętych zakazem są nabiał (w tej kategorii zaliczono serwatkę, melasę i piwo bezalkoholowe), alkohol (m.in. piwa, wina, whisky, brandy i inne) oraz motocykle. Dodatkowo do 50 proc. podniesione zostały cła m.in. na sery, papier, stal i aluminium, czy meble. Jednocześnie odwołano wprowadzone wcześniej 50-proc. taryfy m.in. na papier toaletowy, sól, cukier i cement.

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Zmiany mają wejść w życie 29 września.

Trump zapowiedział, że wykluczy z niektórych zamówień publicznych towary kanadyjskiego pochodzenia. Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA powiedział też, że w mocy pozostaje zapowiedź Trumpa o zwiększeniu, od nowego roku do 50 proc. ceł na auta z Kanady. Dodał też, że rozważane jest wykluczenie z amerykańskiego rynku kanadyjskich odrzutowców Bombardier.

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Cła odwetowe Kanady

Nowe ruchy to kolejna eskalacja w trwającej wojnie handlowej między sąsiadami i głównymi partnerami handlowymi. We wtorek weszły w życie trzy stawki ceł odwetowych, które Kanada nałożyła na amerykańskie towary, wynoszące 15, 25 i 50 procent. Dotyczą importu z USA o wartości 27,6 miliardów dolarów, czyli równowartości kanadyjskiego eksportu do USA, które od 22 sierpnia objęte jest cłem w wysokości 50 procent.

W reakcji na to, Trump ponownie oskarżył kanadyjskie władze o dyskryminację firm ze Stanów Zjednoczonych i amerykańskich produktów. Ottawa twierdzi z kolei, że amerykańska administracja dąży do ograniczenia kanadyjskiej suwerenności i podporządkowania sobie swojego północnego sąsiada.