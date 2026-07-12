"Odradzamy wszelkie podróże". Ostrzeżenie polskiej ambasady

CNN: zdjęcia satelitarne wskazują, że Iran może odbudowywać obiekty jądrowe Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

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"Nie jedź", "trwa konflikt na Bliskim Wschodzie", "odradzamy wszelkie podróże", "jeżeli jesteś w Katarze zarejestruj się w systemie odyseusz.msz.gov.pl" - napisała w niedzielnym komunikacie Ambasada RP w Dosze. Podała też, jak skontaktować się z polskim konsulem w Katarze: "+974 44 11 32 30" oraz "doha.konsul@msz.gov.pl".

Ambasada odradza podróże do Kataru

Mimo podpisanego 17 czerwca br. przez USA i Iran wstępnego porozumienia przewidującego rozejm do czasu wypracowania umowy o trwałym pokoju, w ostatnim czasie nasiliły się wzajemne ostrzały na Bliskim Wschodzie. Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) poinformowała w niedzielę nad ranem, że w odwecie za naloty USA przeprowadziła uderzenia w jednostki sił amerykańskich w Omanie i Katarze.

Ambasada RP w Dosze przypomniała w niedzielę, że w związku z utrzymującą się sytuacją w regionie dla Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia polskiego MSZ: "Nie podróżuj". Jak podkreślono, ostrzeżenie obejmuje również podróże tranzytowe.

Placówka zaleciła, by obywatele RP przebywający w Katarze śledzili wyłącznie oficjalne komunikaty władz katarskich, polskiego MSZ RP i polskiej ambasady. Przypomniała, by w razie alertu pozostać w bezpiecznym budynku, z dala od okien, przeszklonych fasad i otwartych przestrzeni i by stosować się do zaleceń władz katarskich.

MSZ stosuje czterostopniową skalę ostrzeżeń dla podróżujących:

1 - zachowaj zwykłą ostrożność - brak szczególnych zagrożeń;

2 - zachowaj szczególną ostrożność - oznacza zagrożenie wyższe niż w Polsce;

3 - MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - dotyczy to wyjazdów turystycznych, dopuszczalne są jedynie pilne sprawy zawodowe lub rodzinne;

4 - MSZ odradza wszelkie podróże - jest to najwyższy poziom zagrożenia, odradzane są absolutnie wszystkie wyjazdy.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

IRGC zaatakowała pociskami balistycznymi wykorzystywaną przez amerykańskie lotnictwo bazę Al-Udeid, ok. 30 km od Dohy. Według strony irańskiej w ataku zniszczono centrum serwisowania myśliwców oraz ośrodek dowodzenia i kontroli.

Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły wcześniej naloty na ok. 140 irańskich celów wojskowych. Był to trzeci i według Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) najsilniejszy, amerykański atak na Iran w tym tygodniu.

Amerykańska armia wskazała, że naloty są odpowiedzią na irańskie ostrzały statków handlowych w cieśninie Ormuz. IRGC potwierdziła, że w nocy z soboty na niedzielę zaatakowano dwie jednostki, które nie stosowały się do irańskich zaleceń przy przechodzeniu przez ten akwen.

Przyjęte 17 czerwca przez USA i Iran wstępne porozumienie ma doprowadzić do trwałego pokoju. Teheran zobowiązał się, że przez 60 dni umożliwi wolny i bezpieczny tranzyt przez cieśninę. Iran dąży jednak do utrzymania całkowitej kontroli nad Ormuzem i nakazywał statkom korzystanie tylko z wyznaczonej przez siebie trasy.