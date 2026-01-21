Logo TVN24
Ze świata

Wall Street odetchnęło. Trump łagodzi stanowisko

giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Trump: po II wojnie światowej oddaliśmy Grenlandię Danii, jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy
Źródło: Reuters/TVN24
Amerykańskie akcje odbiły w środę po największej wyprzedaży od trzech miesięcy i nieznacznie idą w górę. Inwestorzy uspokoili się po tym, gdy prezydent USA Donald Trump powiedział w trakcie wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że nie użyje siły, żeby przejąć Grenlandię.

Kluczowe indeksy odnotowują wzrosty - Dow Jones Industrial Average rósł ok. godz. 10 w Nowym Jorku (16 w Polsce) o 0,7 proc., S&P 500 podobnie, a skupiający akcje spółek technologicznych Nasdaq Composite o 0,5 proc. Wśród sektorów notowanych na S&P 500 największe zwyżki odnotowują segmenty energii (2,3 proc.), materiałów (1,3 proc.) i opieki zdrowotnej (1 proc.).

"Nie muszę i nie chcę używać siły"

Nastroje inwestorów poprawiły się po środowym przemówieniu Donalda Trumpa w Davos. Amerykański prezydent ocenił, że Stany Zjednoczone ponoszą finansowe i militarne obciążenia związane z NATO. Słowa zostały wygłoszone w kontekście jego ostatnich zapowiedzi, że USA przejmą Grenlandię.

- Nigdy o nic nie prosiliśmy i nigdy nic nie otrzymaliśmy. Prawdopodobnie nic nie dostaniemy, chyba że zdecyduję się użyć nadmiernej siły i przemocy, co sprawiłoby, że szczerze mówiąc, bylibyśmy nie do powstrzymania. Ale nie zrobię tego. Dobrze? Teraz wszyscy mówią "O, dobrze". To prawdopodobnie najważniejsze stwierdzenie, jakie wygłosiłem, ponieważ ludzie myśleli, że użyję siły. Nie muszę używać siły. Nie chcę używać siły. Nie użyję siły - podkreślił.

W konsekwencji oprócz akcji zyskały również amerykańskie obligacje państwowe - rentowność najpopularniejszych 10-letnich spadła poniżej 4,3 proc. Wzrosty na Wall Street i tak są dość ograniczone, ponieważ inwestorzy obawiają się, jak potoczy się spór między USA a Europą o wysokość ceł.

Trump
Trump: jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy
TVN24
Donald Trump
"Specjalne wystąpienie" Donalda Trumpa w Davos w TVN24 i TVN24+
TVN24
złoto inwestycyjne
Złoto z nowymi rekordami. Rynki reagują na eskalację napięć
Rynki

Ponury wtorek na Wall Street

Umiarkowane wzrosty na nowojorskiej giełdzie są odbiciem po wtorku, kiedy dominowała wyprzedaż akcji. Niedźwiedzie sentymenty inwestorów podsyciły groźby Trumpa dotyczące nałożenia ceł na Grenlandię i sugestia użycia siły militarnej w celu przejęcia terytorium, które należy do Danii. Trzy kluczowe indeksy odnotowały najgorsze wyniki od 10 października, a największe straty odnotowały Nvidia i Tesla. Wartość ich akcji spadła w przypadku obu firm o 0,4 proc.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: CNBC, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Grenlandiabiznes
