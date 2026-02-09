Logo TVN24
Ze świata

"Od Karaibów po Ocean Indyjski". Siły USA dopadły tankowiec

USA-Wenezuela
Siły amerykańskie przechwyciły tankowiec na Oceanie Indyjskim
Źródło: Reuters
Amerykańskie wojsko przechwyciło na Oceanie Indyjskim tankowiec powiązany z rosyjską flotą cieni. Według informacji Pentagonu pościg za jednostką ciągnął się już od Karaibów.

Siły zbrojne USA przechwyciły na Oceanie Indyjskim objęty sankcjami tankowiec Aquila II, który usiłował zbiec przed amerykańską "kwarantanną" takich statków na Morzu Karaibskim - poinformował Departament Wojny Stanów Zjednoczonych.

"Nie widzieliśmy jeszcze czegoś podobnego"
"Nie widzieliśmy jeszcze czegoś podobnego"

Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska

Pościg przez pół świata

Jak poinformował resort w komunikacie, do akcji przechwycenia i abordażu statku doszło minionej nocy i przebiegła ona "bez incydentów".

"Aquila II działał wbrew ustanowionej przez prezydenta Trumpa kwarantannie statków objętych sankcjami na Karaibach. Uciekł, a my poszliśmy za nim. Departament Wojny śledził i ścigał ten statek od Karaibów po Ocean Indyjski" - napisał Pentagon w mediach społecznościowych.

"Żaden inny kraj na Ziemi nie ma możliwości egzekwowania swojej woli w każdej domenie. Na lądzie, w powietrzu i na morzu, nasze Siły Zbrojne was znajdą i wymierzą sprawiedliwość. Skończy wam się paliwo na długo, zanim nas prześcigniecie" - dodano we wpisie.

Nie jest dotąd jasne, co stanie się z przechwyconym statkiem.

Ucieczka tankowca z floty cieni

Aquila II - to pływający pod panamską banderą i należący do zarejestrowanej w Hongkongu firmy tankowiec. Jest jednym z kilkunastu, które w styczniu uciekły przed ogłoszoną przez USA blokadą Wenezueli. Statek został w styczniu 2025 r. objęty amerykańskimi sankcjami jako część rosyjskiej floty cieni, eksportującej ropę naftową m.in. z portu w Noworosyjsku na Morzu Czarnym. Podlega też pod sankcje UE i Wielkiej Brytanii.

Jest to już co najmniej ósmy tankowiec zatrzymany przez siły USA w ramach blokady Wenezueli. Większość z dotychczasowych statków była objęta sankcjami w ramach działań przeciwko Rosji.

Opracował Wiktor Knowski/kris

Źródło: PAP

USAWenezuelaRopa naftowaOcean IndyjskiFlota cieni
