"Od Karaibów po Ocean Indyjski". Siły USA dopadły tankowiec

Siły zbrojne USA przechwyciły na Oceanie Indyjskim objęty sankcjami tankowiec Aquila II, który usiłował zbiec przed amerykańską "kwarantanną" takich statków na Morzu Karaibskim - poinformował Departament Wojny Stanów Zjednoczonych.

Pościg przez pół świata

Jak poinformował resort w komunikacie, do akcji przechwycenia i abordażu statku doszło minionej nocy i przebiegła ona "bez incydentów".

"Aquila II działał wbrew ustanowionej przez prezydenta Trumpa kwarantannie statków objętych sankcjami na Karaibach. Uciekł, a my poszliśmy za nim. Departament Wojny śledził i ścigał ten statek od Karaibów po Ocean Indyjski" - napisał Pentagon w mediach społecznościowych.

"Żaden inny kraj na Ziemi nie ma możliwości egzekwowania swojej woli w każdej domenie. Na lądzie, w powietrzu i na morzu, nasze Siły Zbrojne was znajdą i wymierzą sprawiedliwość. Skończy wam się paliwo na długo, zanim nas prześcigniecie" - dodano we wpisie.

Nie jest dotąd jasne, co stanie się z przechwyconym statkiem.

When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.



Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026 Rozwiń

Ucieczka tankowca z floty cieni

Aquila II - to pływający pod panamską banderą i należący do zarejestrowanej w Hongkongu firmy tankowiec. Jest jednym z kilkunastu, które w styczniu uciekły przed ogłoszoną przez USA blokadą Wenezueli. Statek został w styczniu 2025 r. objęty amerykańskimi sankcjami jako część rosyjskiej floty cieni, eksportującej ropę naftową m.in. z portu w Noworosyjsku na Morzu Czarnym. Podlega też pod sankcje UE i Wielkiej Brytanii.

Jest to już co najmniej ósmy tankowiec zatrzymany przez siły USA w ramach blokady Wenezueli. Większość z dotychczasowych statków była objęta sankcjami w ramach działań przeciwko Rosji.

