Historyczna decyzja. Jen traci na wartości

Ulice Tokio, stolicy Japonii
Japonia. W Okinawie znajduje się wiele amerykańskich obiektów wojskowych
Źródło: Reuters Archive
Bank Japonii podniósł w piątek stopy procentowe do najwyższego poziomu od 30 lat, co jest kolejnym dowodem na definitywne zakończenie gołębiej polityki monetarnej w tym kraju. Jen gwałtownie stracił na wartości i osiągnął rekordowo niskie poziomy w stosunku do niektórych walut.

Przez dziesięciolecia w Japonii prowadzono ultrałagodną politykę pieniężną, a stopy procentowe aż do 2024 r. pozostawały na ujemnym poziomie. Za zaostrzenie kursu odpowiada prezes banku centralnego Kazuo Ueda - na tym stanowisku od 2023 r. - uznawany za zwolennika "jastrzębiego" podejścia do kosztów kredytu.

W piątek Bank Japonii podniósł krótkoterminowe stopy procentowe po raz pierwszy od stycznia tego roku z 0,5 proc. do 0,75 proc. Po ogłoszeniu decyzji Ueda zasygnalizował, że instytucja jest gotowa do dalszych podwyżek stóp procentowych. Przedstawił również względnie optymistyczną prognozę dotyczącą wzrostu gospodarczego i inflacji - oświadczył, że kraj jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. przy wsparciu wzrostu płac.

Historyczna decyzja odbiła się jednak na japońskiej walucie. Inwestorzy zareagowali negatywnie na brak informacji ze strony decydentów, do jakiego poziomu maksymalnie planują podnosić stopy procentowe. W ciągu dnia jen osłabił się o 1,2 proc. w stosunku do dolara osiągając poziom 157,365. W przypadku euro spadł do pułapu 183,25, a wobec funta do 210,58 - co oznacza najniższy poziom wobec brytyjskiej waluty od 2008 r.

Straciły również obligacje skarbowe - rentowność dziesięcioletniego długu publicznego wzrosła do najwyższego poziomu od 26 lat.

pc

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

JaponiaStopy procentowe
