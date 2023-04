"NYT": Rosja importuje duże ilości chipów przez Armenię i Kazachstan

Instytucje handlowe w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej odnotowały gwałtowny wzrost ilości chipów i innych komponentów elektronicznych wysyłanych do Rosji przede wszystkim przez Armenię, Kazachstan i kilka innych krajów - podał "New York Times".

Jak pisze "NYT", wprawdzie zdolność Rosji do produkcji broni została zmniejszona z powodu zachodnich sankcji, nałożonych ponad rok temu, ale Moskwa wciąż uzyskuje dostęp do wielu komponentów elektronicznych okrężną drogą.

Amerykańscy urzędnicy handlowi argumentują, że szerokie sankcje, które nałożyli na Rosję we współpracy z 38 innymi rządami, poważnie zaszkodziły zdolnościom wojskowym Rosji i podniosły koszty zakupu potrzebnych jej części.

Przekonują, że bezpośrednia sprzedaż chipów do Rosji z USA i krajów sojuszników spadła do zera, a Rosja już wyczerpała większość swoich zapasów precyzyjnej broni, w związku z czym została zmuszona do zastąpienia jej częściami niższej jakości lub podrobionymi, które sprawiają, że jej broń jest mniej celna.