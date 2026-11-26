Kto pokieruje Europejskim Bankiem Centralnym? Zapadła wstępna decyzja
Rekomendacja Hiszpana Pablo Hernandeza de Cosa musi jeszcze zostać formalnie potwierdzona w procedurze pisemnej. Po jej zakończeniu sprawą ponownie zajmą się przywódcy państw UE obradujący na szczycie w Brukseli.
Na stanowisku szefa EBC zastąpi Francuzkę Christine Lagarde, która ustąpi ze stanowiska na niemal dziewięć miesięcy przed upływem jej ośmioletniej kadencji. Zamiast z końcem października 2027 roku, Lagarde zakończy urzędowanie 7 lutego.
Kim jest Hernandez de Cos
Hernandez de Cos w latach 2018-2024 był prezesem hiszpańskiego banku centralnego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).
Kiedy wybór szefa EBC?
Po zatwierdzeniu jego kandydatury w czwartek wieczorem przez przywódców na szczycie, szef Rady Europejskiej Antonio Costa przeprowadzi konsultacje z Parlamentem Europejskim i Radą Prezesów EBC (sześciu członków zarządu Banku i 21 prezesów banków centralnych strefy euro).
Rada Europejska podejmie ostateczną decyzję na szczycie 17-18 grudnia w Brukseli.
W czwartek wstępnie wskazano również dwoje kandydatów do Zarządu EBC: Francuzkę Laurence Boone oraz Niemca Markusa Brunnermeiera.