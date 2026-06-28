Trump pokazał nowy paszport USA

USA. Donald Trump wygwizdany podczas meczu NBA Źródło wideo: TVN24 / Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

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Trump opublikował wzór "Patriotycznego Paszportu" w swoim serwisie Truth Social. Zdjęcie przedstawia obecnego prezydenta USA stojącego z zaciśniętymi pięściami przy biurku w Gabinecie Owalnym. W tle widoczny jest tekst Deklaracji Niepodległości, a na dole umieszczono jego podpis.

Nowy paszport. Pomysł Trumpa

"Nowy paszport USA, który mówi: Witamy, ale bądź grzeczny!" - napisał Trump w poście na Truth Social. Nie wiadomo, co miał na myśli, gdyż amerykańskie paszporty są wydawane wyłącznie obywatelom USA.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social Źródło zdjęcia: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Departament Stanu stwierdził, że nowy dokument "z dumą oddaje hołd" prezydentowi oraz ojcom założycielom USA - napisała w sobotę gazeta "Washington Post".

Jak przekazał resort, portret Donalda Trumpa znajdzie się na wewnętrznej stronie przedniej okładki, natomiast wizerunek ojców założycieli USA będzie widniał na wewnętrznej stronie tylnej okładki dokumentu.

Kolejny projekt z wizerunkiem Trumpa

Amerykanie mogą ubiegać się o paszporty z Trumpem od 6 lipca do wyczerpania zapasów. Departament Stanu zapowiedział, że dostępnych będzie 40 tysięcy egzemplarzy. O planach wypuszczenia limitowanej edycji paszportów z podobizną prezydenta amerykańskie media informowały już w kwietniu.

Jak napisał "New York Times", nowy projekt paszportu wpisuje się w szersze działania Trumpa i administracji, których celem jest umieszczanie jego nazwiska, wizerunku lub podpisu na nieruchomościach federalnych oraz programach rządowych.

Z okazji rocznicy niepodległości Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła też projekt pamiątkowej 24-karatowej złotej monety z wizerunkiem prezydenta USA. Również nowe amerykańskie banknoty mają być drukowane z podpisem Trumpa.

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