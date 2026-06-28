Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump pokazał nowy paszport USA

|
Donald Trump
USA. Donald Trump wygwizdany podczas meczu NBA
Źródło wideo: TVN24 / Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump pokazał wzór dokumentu, który ma być wydawany z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. Chodzi o limitowaną edycję amerykańskiego paszportu, która będzie dostępna od pierwszej połowy lipca.

Trump opublikował wzór "Patriotycznego Paszportu" w swoim serwisie Truth Social. Zdjęcie przedstawia obecnego prezydenta USA stojącego z zaciśniętymi pięściami przy biurku w Gabinecie Owalnym. W tle widoczny jest tekst Deklaracji Niepodległości, a na dole umieszczono jego podpis.

Nowy paszport. Pomysł Trumpa

"Nowy paszport USA, który mówi: Witamy, ale bądź grzeczny!" - napisał Trump w poście na Truth Social. Nie wiadomo, co miał na myśli, gdyż amerykańskie paszporty są wydawane wyłącznie obywatelom USA.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social
Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social
Źródło zdjęcia: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Departament Stanu stwierdził, że nowy dokument "z dumą oddaje hołd" prezydentowi oraz ojcom założycielom USA - napisała w sobotę gazeta "Washington Post".

Jak przekazał resort, portret Donalda Trumpa znajdzie się na wewnętrznej stronie przedniej okładki, natomiast wizerunek ojców założycieli USA będzie widniał na wewnętrznej stronie tylnej okładki dokumentu.

Kolejny projekt z wizerunkiem Trumpa

Amerykanie mogą ubiegać się o paszporty z Trumpem od 6 lipca do wyczerpania zapasów. Departament Stanu zapowiedział, że dostępnych będzie 40 tysięcy egzemplarzy. O planach wypuszczenia limitowanej edycji paszportów z podobizną prezydenta amerykańskie media informowały już w kwietniu.

Jak napisał "New York Times", nowy projekt paszportu wpisuje się w szersze działania Trumpa i administracji, których celem jest umieszczanie jego nazwiska, wizerunku lub podpisu na nieruchomościach federalnych oraz programach rządowych.

Z okazji rocznicy niepodległości Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła też projekt pamiątkowej 24-karatowej złotej monety z wizerunkiem prezydenta USA. Również nowe amerykańskie banknoty mają być drukowane z podpisem Trumpa.

OGLĄDAJ: Zadzwonił do swoich "fachowców od basenów". Coś poszło tam bardzo nie tak
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
pc
Prof. Motyka: Zełenski zrzucił porozumienie ze stołu. "Od tego już nie będzie ucieczki"
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Źródło: PAP
Tagi:
USADonald TrumpAdministracja Donalda Trumpa
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Zobacz także:
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto
Pieniądze
zlote tarasy shutterstock_1159549003_1
Handel w trakcie upału. Jedyna taka niedziela w czerwcu
Handel
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Polska przestaje być tania. Nowe dane o cenach
Z kraju
shutterstock_2608876927
Były członek RPP: nie jesteśmy w stanie wprowadzić euro
Z kraju
Polski paszport
"Plan B" na wypadek wojny. Jak paszporty zabezpieczają przyszłość
Alicja Skiba
KIJOW shutterstock_2131674583_1
Ponad 160 umów Ukrainy po konferencji w Polsce
Ze świata
Donald Trump
100 procent. Trump grozi Europie
Ze świata
eurojackpot wyniki losowania loteria
Potężna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w weekend
Moto
shutterstock_2299730623
Krótka panika, szybki powrót. "Choć na chwilę wyrwać się z domu"
Maja Piotrowska
paliwo paliwa stacja benzynowa shutterstock_1191986164
Droższe paliwo już w przyszłym tygodniu? Prognozy analityków
Moto
shutterstock_1879258678
Pesa kontynuuje współpracę z Kijowem. Witalij Kliczko ujawnił szczegóły
Z kraju
Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy
Początek nowych kontraktów w Gdańsku. Kowal: biznes jest zadowolony
Z kraju
upał lato gorąco
Dostawy prądu w upały. "Nie wprowadzamy żadnych obowiązkowych ograniczeń"
Z kraju
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Ochrona pracowników w czasie upałów. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie
Dla pracownika
JSW
Problemy finansowe JSW. "Skoro my zaciskamy pasa do krwi, to co poświęca druga strona?"
Z kraju
Szklana Manufaktura - Drezno
Największe cięcia etatów od 89 lat. To nawet 100 tysięcy miejsc pracy
Moto
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Wyższe ceny paliw w weekend. Tyle mają wynosić
Moto
gastronomia restauracja shutterstock_522191554
VAT w gastronomii pod lupą. Rzecznik interweniuje
Z kraju
OpenAI ChatGPT
Nowy model OpenAI z ograniczonym dostępem. Co z debiutem giełdowym?
Tech
upal lato slonce budowa praca robotnik inzynier shutterstock_2465936279_1
Pracują w upale na placu budowy. "Jak mała szklarnia"
Dla pracownika
Fotowoltaika
Ekstremalne upały, moc w fotowoltaice. Apel do użytkowników
Łukasz Figielski
Ropa, pole naftowe, Syria
Zmiana w cenach ropy. Rynek ocenia sytuację w cieśninie Ormuz
Rynki
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Seniorzy toną w zaległościach. Prawie 12 miliardów złotych długu
Dla seniora
Koronacja Karola III kosztowała 71 miliony funtów
Pierwszy monarcha, który ujawnił swoje podatki. Tyle król Karol płaci fiskusowi
Ze świata
Lotto
Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus
Pieniądze
temat paliwa
Ceny na stacjach w piątek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Moto
Radosław Sikorski
Milionowe inwestycje we Lwowie bez polskich firm. Sikorski: może to i lepiej
Ze świata
slodycze herbatniki ciasteczka shutterstock_422891836_1
Znana sieć wycofuje herbatniki. Ostrzeżenie
Z kraju
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
"Polskie firmy rosną". BGK pomoże w odbudowie Ukrainy
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica