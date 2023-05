W Niemczech trwa rewolucja transportowa. Za nieco ponad 200 złotych można jeździć niemal wszystkim

Wyniki sprzedaży abonamentu są obiecujące

Aleksander Kierecki z transinfo.pl podkreślił, że debata i uzgodnienie szczegółów biletu za 49 euro trwała wiele miesięcy. - Jak to przystało na Niemców , szczegóły opracowano co do detalu - podał.

Wcześniej w Niemczech wakacyjny bilet kosztował 9 euro

- Wydaje mi się, że to są dwa elementy. Jeden to to, że cena jest bardzo atrakcyjna, a drugi to to, że połączenia są jednak częstsze. Najrzadziej można wejść do pociągu co godzinę, ale często na wielu liniach te pociągi jeżdżą co pół godziny, co piętnaście minut - wyjaśnił Majewski.