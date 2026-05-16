Ze świata

Paraliż linii kolejowej. Utrudnienia dla setek tysięcy pasażerów

Long Island, Nowy Jork, Pociąg Long Island Railroad
Ponad 3,5 tysiąca pracowników Long Island Rail Road, linii kolejowej łączącej wyspę Long Island z centrum Nowego Jorku, rozpoczęło w sobotę tuż po północy bezterminowy strajk. Protest spowoduje znaczące zakłócenia, ponieważ jest to najczęściej wykorzystywana kolej dojazdowa w całych Stanach Zjednoczonych.

Według Metropolitan Transportation Authority (MTA), spółki, która odpowiada za transport publiczny w Nowym Jorku, z LIRR korzysta codziennie prawie 300 tys. osób. Strajk może spowodować duże utrudnienia dla pasażerów, ponieważ nie ma żadnych dobrych alternatywnych połączeń. Spółka sugeruje, żeby w czasie jego trwania pracować z domu, jeśli to możliwe.

Pierwszy od 32 lat strajk pracowników LIRR jest efektem załamania się rozmów między władzami MTA a pięcioma związkami zawodowymi, reprezentującymi różne grupy pracowników linii.

Związki zawodowe domagają się wstecznej podwyżki płac w wysokości 9,5 proc. za minione trzy lata, a także podniesienia płac o 5 proc. w obecnym roku. Natomiast MTA oferuje 3-procentową podwyżkę w obecnym roku oraz jednorazowy dodatek wyrównujący za poprzednie lata.

Po rozpoczęciu strajku, na oficjalnej stronie MTA zamieszczono informację, że rozmowy ze związkami zawodowymi będą kontynuowane. W trakcie trwania strajku zaleca się mieszkańcom pracę zdalną. Dla osób, które nie mają takiej możliwości, zostaną uruchomione połączenia autobusami wahadłowymi. Mają one kursować w godzinach szczytu.

Do poprzedniego strajku w LIRR, trwającego przez dwa dni, doszło w 1994 roku. Nie spowodował on tak dużych zakłóceń jak się obawiano, ale wówczas z linii korzystało średnio 110 tys. pasażerów, czyli znacznie mniej niż obecnie.

Źródło: PAP
Tagi:
