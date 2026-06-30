Ze świata Nowi milionerzy jak grzyby po deszczu. "Więcej niż kiedykolwiek, wszędzie" Oprac. Jan Sowa |

SpaceX wchodzi na giełdę w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Globalny majątek prywatny wzrósł w 2025 roku o 10,8 proc. - wynika z dorocznego raportu Global Wealth Report przygotowanego przez szwajcarski bank UBS. To wyraźne przyspieszenie względem poprzednich lat. W 2024 roku wzrost wyniósł 4,6 proc., a w 2023 roku 4,2 proc.

Według UBS za tak mocny wynik odpowiadały przede wszystkim silne rynki finansowe, które wsparły wzrost wartości majątków na świecie.

W raporcie bank stwierdził, że w 2025 roku było "milionerów więcej niż kiedykolwiek, wszędzie". Łącznie liczba nowych milionerów - osób posiadających milion dolarów - zbliżyła się do miliona.

Dowiedz się więcej: Kilkumiliardowa darowizna wstrzymana. Kontrowersja wokół Billa Gatesa

USA z największym przyrostem milionerów

Największy udział w tym wzroście miały Stany Zjednoczone. Według UBS w USA przybyło ponad 440 tys. nowych milionerów, co odpowiadało niemal połowie globalnego przyrostu.

Bank zwrócił także uwagę na Europę, gdzie majątek liczony w dolarach rósł nieproporcjonalnie szybko. UBS wskazał, że w dużej mierze wynikało to z osłabienia dolara wobec euro w ubiegłym roku.

Nierówności są coraz większe

Choć średni majątek wzrósł, raport UBS pokazał również drugą stronę tego zjawiska. Od 2020 roku pogłębiły się nierówności majątkowe.

Bank podkreślił, że mediana majątku, która lepiej pokazuje sytuację środka społeczeństwa, spadła w większości krajów. To - jak wynika z raportu - wskazuje na coraz większą różnicę między najbogatszymi a szerszą częścią populacji.

UBS przeanalizował na potrzeby raportu 56 rynków. Według szacunków banku odpowiadają one za ponad 92 proc. światowego majątku.

OGLĄDAJ: "To naprawdę przeraża przeciwnika". Jak duże znaczenie mają F-35 w Polsce? Zobacz cały materiał