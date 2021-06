Słowacja znosi obowiązek dla Polaków. Nowe zasady wjazdu do Czech

Od poniedziałku Polacy wjeżdżający do Republiki Słowackiej nie podlegają kwarantannie. Warunkiem jest, to że w ciągu ostatnich 14 dni przebywali na terytorium krajów oznaczonych kolorem zielonym - czytamy na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zmieniły się także zasady wjazdu do Czech.