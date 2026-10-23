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USA zaostrzają zasady wjazdu. Nowy obowiązek dla pasażerów w związku z wirusem ebola

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Lotnisko w San Francisco
GIS o zagrożeniu ebolą
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO
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Wszyscy pasażerowie linii lotniczych udający się do Stanów Zjednoczonych będą musieli złożyć oświadczenie w formie elektronicznej lub papierowej. To efekt zaostrzenia przez USA działań mających zapobiegać wjazdowi osób, które mogły mieć kontakt z wirusem ebola.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wydało zarządzenie zaostrzające zasady wjazdu dla osób, które mogły mieć kontakt z wirusem ebola. Wejdzie ono w życie 3 listopada. Nakłada na wszystkich pasażerów podróżujących do USA obowiązek złożenia oświadczenia, w formie cyfrowej lub papierowej. 

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Dotychczasowe ograniczenia

Reuters przypomniał, że w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa ebola wcześniej w tym roku CDC wprowadziło zakaz wjazdu do USA dla obcokrajowców, którzy w ciągu ostatnich trzech tygodni przebywali w Ugandzie lub Sudanie Południowym.

Ponadto, od maja obowiązują przepisy zakazujące wjazdu pasażerom linii lotniczych, którzy w ciągu trzech tygodni poprzedzających podróż przebywali w DRK, gdzie znajduje się epicentrum epidemii. W lipcu restrykcje rozszerzono też na obywateli USA.

Na piątek CDC zapowiedziało telekonferencję z przedstawicielami głównych amerykańskich i zagranicznych linii lotniczych, by szczegółowo wyjaśnić, jak przewoźnicy powinni dostosować się do nowych wymogów. Jak zastrzegł Reuters, organizacja Airlines for America, reprezentująca przewoźników United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines oraz Delta Air Lines, nie udzieliła na razie komentarza w tej sprawie.

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Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga

W maju ogłoszono epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Z powodu zakażenia wirusem zmarło w tym kraju już blisko 4,5 tysiąca osób, potwierdzono ponad 9 tysięcy infekcji. Na początku października ministerstwo zdrowia sąsiadującej z DRK Kenii poinformowało o jednym zgonie z powodu zakażenia ebolą i dziewięciu infekcjach. Wirus rozprzestrzenił się wcześniej również w Ugandzie, gdzie potwierdzono dwa zgony i 20 przypadków zakażenia. W sierpniu Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że kraj ten jest wolny od eboli. 

We wtorek natomiast rząd Nigerii poinformował o pierwszym w tym kraju przypadku wykrycia wirusa ebola. Zarażona kobieta została hospitalizowana w stolicy, Abudży.

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Wirus eboli typu bundibugyo przenosi się przez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi zakażonych osób, zarówno żywych, jak i zmarłych. Objawy mogą wystąpić od dwóch do 21 dni po zakażeniu, ale najczęściej okres inkubacji to 8-10 dni. Choroba może powodować gorączkę, wymioty i biegunkę, a w ciężkich przypadkach także krwawienia wewnętrzne i zewnętrzne. Nie ma jak dotąd żadnej zatwierdzonej metody leczenia ani szczepionki.

W Stanach Zjednoczonych nie odnotowano dotąd żadnego przypadku zachorowania na ebolę powiązanego z tą epidemią.

Źródło: PAP
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Tagi:
Wirus ebolaUSAPodróże
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