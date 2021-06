Nowe zasady wjazdu do Hiszpanii. Znika dodatkowy obowiązek dla części podróżnych

Od poniedziałku zmieniły się zasady wjazdu do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka, w tym Polski. Podróżni są zobowiązani do przedstawienia wraz z wypełnionym formularzem sanitarnym zaświadczenia: potwierdzającego zaszczepienie, o negatywnym wyniku testu lub o przebyciu COVID-19.

Do tej pory wszyscy podróżujący do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka, w tym z Polski, byli zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.