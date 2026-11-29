Ze świata Zmiany dla samochodów hybrydowych. KE proponuje nowy termin Oprac. Alicja Skiba |

Protest pracowników Volkswagena w mieście Emden na północy Niemiec Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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KE poinformowała w sobotę, że rozpoczęła konsultacje z Komitetem Technicznym ds. Pojazdów Silnikowych (TCMV), złożonym z przedstawicieli państw członkowskich, w sprawie zmian w przepisach dotyczących homologacji pojazdów w ramach norm Euro 6 i Euro 7.

Rzadsze korzystanie z napędu EV

Przy obliczaniu emisji CO2 samochodów hybrydowych na potrzeby homologacji zakłada się, że pojazdy te pokonują określoną część trasy na silniku elektrycznym, a pozostałą na spalinowym. Im większy jest zakładany udział jazdy na prądzie, tym niższy jest oficjalny poziom emisji CO2 samochodu.

Dane gromadzone co roku przez KE wskazują jednak, że kierowcy rzadziej korzystają z napędu elektrycznego, niż zakłada się podczas homologacji, przez co rzeczywiste emisje CO2 tych pojazdów są wyższe od oficjalnie deklarowanych.

Aby zmniejszyć tę rozbieżność, w 2025 r. zaostrzono zasady obliczania emisji CO2 przez hybrydy plug-in. Kolejne zaostrzenie przepisów miało nastąpić 29 listopada 2026 r.

Mniejsze obciążenie dla producentów samochodów

Komisja chce jednak przesunąć ten termin na 1 stycznia 2030 r. w przypadku samochodów o zasięgu elektrycznym wynoszącym co najmniej 80 km. Do tego czasu producenci tych pojazdów mogliby nadal korzystać z zasad obliczania emisji obowiązujących w 2025 r.

Zdaniem KE proponowane rozwiązanie:

zmniejszy obciążenia administracyjne producentów samochodów,

zapewni im większą przewidywalność przepisów,

da dodatkowy czas na inwestycje w udoskonalanie pojazdów hybrydowych.

Ma także zachęcić producentów do zwiększania zasięgu samochodów na napędzie elektrycznym.

Jednocześnie odroczenie nowych wymogów oznacza, że rozbieżność między oficjalnymi a rzeczywistymi emisjami CO2 tych pojazdów się utrzyma.

Nowy sposób obliczania emisji

Zmiany w przepisach dotyczących normy Euro 7 zostaną przyjęte przez KE po uzyskaniu opinii komitetu złożonego z przedstawicieli państw członkowskich. W przypadku normy Euro 6 proponowane zmiany zostaną wcześniej przedłożone do kontroli Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE.

Po formalnym przyjęciu nowych przepisów odroczenie miałoby obowiązywać z mocą wsteczną od 29 listopada 2026 r., czyli od dnia, w którym pierwotnie miały zacząć obowiązywać bardziej rygorystyczne zasady.

Od 2030 r. sposób obliczania emisji CO2 ma być regularnie dostosowywany do danych o tym, w jakim stopniu kierowcy w rzeczywistych warunkach korzystają z napędu elektrycznego.

KE traktuje hybrydy plug-in jako technologię przejściową na drodze do bezemisyjnego transportu drogowego.