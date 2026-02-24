Nowe wsparcie dla Ukrainy. Miliardy na wojsko i sankcje wobec floty cieni

Rosja i Białoruś dopuszczone w igrzyskach paralimpijskich. Polska, Ukraina i inne kraje sięgają po bojkot Źródło: Martyna Olkowicz/Fakty po Południu TVN24

Na pomoc dla ukraińskiego wojska zostanie przeznaczone 2 mld dolarów kanadyjskich w roku fiskalnym 2026-2027, te środki mają służyć zapewnieniu niezbędnego wyposażenia i zdolności do obrony terytorium - poinformował we wtorek minister obrony David McGuinty.

"Musimy podjąć niezbędne kroki"

Kanada przekaże Ukrainie 449 pojazdów opancerzonych produkowanych przez dwie firmy - General Dynamics i Roshel.

McGuinty przekazał też, że kanadyjska operacja UNIFIER zostanie przedłużona o trzy lata, do 2029 r. W ramach tej operacji kanadyjscy wojskowi prowadzą szkolenia dla ukraińskiego wojska, Kanada zamierza zwiększyć liczbę swoich instruktorów.

W komunikacie strony kanadyjskiej podkreślono, że "jako partnerzy musimy podjąć niezbędne kroki, by wzmocnić pozycję negocjacyjną Ukrainy" i tym właśnie umotywowano dodatkową pomoc finansową i rzeczową dla ukraińskiej armii.

Limity na rosyjską ropę

Z kolei minister spraw zagranicznych Anita Anand ogłosiła, że Kanada nakłada sankcje na 21 osób, 53 rosyjskie instytucje oraz 100 statków rosyjskiej floty cieni. Kanada obniżyła też po raz kolejny limity cenowe na rosyjską ropę - z 47,60 do 44,10 dolarów amerykańskich (USD).

Stosujące ten limit kraje, w tym Kanada, zakazały firmom z sektora ubezpieczeń i finansów zawierania umów w sprawie ubezpieczania tankowców, jeśli cena rosyjskiej ropy przekracza przyjęty limit. Ponieważ w ubezpieczeniach tego typu dominują ubezpieczyciele zachodni, rosyjscy właściciele tankowców nie mogą ubezpieczyć transportów ropy wyżej niż cena z limitu, a potencjalne odszkodowania mogą nie pokrywać szkód.

Limity cenowe zostały wprowadzone w grudniu 2022 r. przez kraje grupy G7 (Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania i Włochy), Australię i Nową Zelandię. Poprzednia obniżka limitów była uzgodniona z krajami UE i ogłoszono ją w sierpniu ubiegłego roku.

Ograniczanie przychodów Kremla

Nowe sankcje mają zwiększyć koszty prowadzenia wojny przez Rosję i ograniczyć możliwości finansowania, "ograniczając przychody (sektora) energii i finansowych współpracowników, w tym infrastruktury kryptowalut, a jednocześnie ograniczając konwencjonalne i hybrydowe zdolności militarne, w tym system AI i produkcji dronów" - podkreślono w komunikacie.

Anand poinformowała też, że Kanada przekaże Ukrainie 20 mln dolarów kanadyjskich na pomoc dla systemu energetycznego, w tym na naprawy uszkodzeń spowodowanych przez rosyjskie ataki i niezbędny sprzęt.

Od lutego 2022 r. Kanada zobowiązała się do przekazania ponad 25,5 mld dolarów kanadyjskich pomocy na rzecz Ukrainy, w tym 8,5 mld dolarów pomocy wojskowej. Zapowiedziane we wtorek 2 mld dolarów pomocy wojskowej w roku budżetowym 2026-2027 pochodzą z budżetu na rok fiskalny 2025, gdzie wpisano 1,76 mld dolarów funduszy dla Ukrainy, a we wtorek dodano do tej kwoty kolejne 300 mln dolarów kanadyjskich.

Opracował Wiktor Knowski/ams