Nowe podatki i opłaty. Oto plan Brukseli

W środę KE opublikowała projekt nowego siedmioletniego budżetu UE. To punkt wyjścia do negocjacji nad ramami finansowymi Wspólnoty na lata 2028-2034.

Dodatkowe źródła dochodów

Wśród zaproponowanych przez KE zasobów znalazły się m.in. wpływy pochodzące z systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 z energetyki i przemysłu w ramach ETS1. KE proponuje, aby część dochodów z niego trafiała bezpośrednio do budżetu unijnego. Ten mechanizm, działający od lat jako instrument ograniczania emisji w przemyśle i energetyce, ma przynosić ok. 9,6 mld euro rocznie.