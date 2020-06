Mierzenie temperatury i kontrola lekarza. Hiszpania wprowadza nowe przepisy dotyczące turystów

Zgodnie z nowymi przepisami turyści przybywający do Hiszpanii będą poddani kontroli dokumentów, będzie im zmierzona temperatura ciała, a następnie lekarz “wizualnie” oceni ich stan zdrowia. W przypadku, gdyby w trakcie pierwszej fazy badań lekarz miał wątpliwości co do stanu zdrowia turysty, ten przejdzie drugą, bardziej kompleksową serię badań. W przypadku stwierdzenia objawów COVID-19 przybysz zostanie poddany dwutygodniowej kwarantannie. Nowe przepisy przewidują, że każdy turysta po przybyciu do Hiszpanii będzie zobowiązany do wypełnienia formularza, w którym będzie musiał podać adres swojego miejsca pobytu podczas wczasów, a także numer telefonu komórkowego.