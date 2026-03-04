Nowe cła Trumpa. Zapadła decyzja w sprawie podwyżki

Trump grozi Macronowi cłami za niepodniesienie ceny lekarstwa w Europie Źródło: TVN24

Bessent powiedział w wywiadzie dla telewizji CNBC, że globalne cła zostaną podwyższone z obecnych 10 do 15 proc. "prawdopodobnie w tym tygodniu".

Są to tymczasowe cła - ważne przez 150 dni - które Trump nałożył od razu po tym, gdy Sąd Najwyższy unieważnił cła nałożone na podstawie ustawy sankcyjnej IEEPA, w tym globalne 10 proc. cła oraz wyższe cła dla kilkudziesięciu państw.

Biały Dom podnosi cła

Trump początkowo ustanowił poziom nowych ceł globalnych na 10 proc., lecz dzień później zapowiedział podwyższenie ich do 15 proc. "ze skutkiem natychmiastowym". Mimo to nie podpisał dotąd stosownych dokumentów, by tę zmianę wprowadzić.

Bessent zaznaczył, że w ciągu pięciu miesięcy cła powrócą do swoich poprzednich poziomów, wprowadzone na podstawie innych, wolniejszych, lecz lepiej sprawdzonych prawnie mechanizmów.

- Jestem głęboko przekonany, że stawki celne powrócą do starego poziomu w ciągu pięciu miesięcy - powiedział Bessent.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams