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Żaba czy zimorodek? Brytyjczycy wybiorą, co trafi na banknoty

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Osiemnaście gatunków ssaków, ptaków i owadów trafiło na listę kandydatów, którzy mogą pojawić się na nowych brytyjskich banknotach. O tym, które zwierzęta trafią na funty, zdecyduje opinia publiczna w głosowaniu - informuje BBC.

Ten przyrodniczy konkurs piękności daje barwnemu zimorodkowi i żabie trawnej równe szanse na znalezienie się w kolejnej serii banknotów Banku Anglii - ocenia portal. Zastąpienie postaci historycznych, a w szczególności sir Winstona Churchilla, brytyjską fauną wywołało na początku tego roku falę krytyki ze strony liderów brytyjskiej sceny politycznej.

Nowe banknoty w Wielkiej Brytanii

Obywatele mają miesiąc na wyrażenie opinii, jakie gatunki dzikich zwierząt powinny ozdobić banknoty o nominałach 5, 10, 20 i 50 funtów. Krótka lista, sporządzona przez panel ekspertów ds. dzikiej przyrody, wyklucza zwierzęta domowe.

Głosujący będą mogli wybrać maksymalnie sześciu faworytów. Aby zapobiec nieuniknionym w takich sytuacjach żartom i próbom zgłaszania absurdalnych nazw uczestnicy plebiscytu nie mają możliwości dopisywania własnych propozycji.

"Mam ogromną nadzieję, że społeczeństwo chętnie weźmie udział w naszych konsultacjach i wybierze zwierzęta, które pojawią się na nowej serii banknotów. Wybrane zwierzęta pokazują bogatą różnorodność dzikiej przyrody, którą możemy się szczycić w Wielkiej Brytanii" - powiedziała Victoria Cleland, główna kasjerka Banku Anglii, której podpis widnieje na brytyjskiej walucie.

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Jakie zwierzęta trafiły na listę konkursową?

Na każdym z nowych banknotów znajdzie się jedno zwierzę. Przed upływem terminu, który mija 3 lipca, obywatele mogą wskazać maksymalnie po dwa ulubione gatunki z każdej z trzech kategorii.

  • Ssaki: butlonos zwyczajny, zając szarak, jeż zachodni, szarytka morska (foka szara), kuna leśna oraz lis rudy.
  • Ptaki: maskonur zwyczajny, płomykówka zwyczajna, zimorodek zwyczajny, kulik wielki, dzięcioł duży oraz bielik zwyczajny.
  • Płazy, owady i ryby: łosoś szlachetny, długoszpar (rekin olbrzymi), trzmiel ziemny, żaba trawna, husarz władca (ważka) oraz przeplatka maturna (motyl).

W skład panelu ekspertów, który wyłonił pretendentów, weszli filmowcy i prezenterzy programów przyrodniczych: Gordon Buchanan, Miranda Krestovnikoff i Nadeem Perera, a także Katy Bell z organizacji Ulster Wildlife oraz profesorowie Steve Ormerod i Dawn Scott. Ostateczną decyzję podejmie jednak gubernator Banku Anglii, Andrew Bailey, który nie musi sugerować się wyłącznie czwórką zwierząt z najwyższą liczbą głosów.

Z kolei królewskie towarzystwo ochrony zwierząt RSPCA lobbowało za szczurami, gołębiami, lisami i mewami, nazywając je stworzeniami inteligentnymi, "niedocenianymi" i zasługującymi na wyróżnienie. Z tej listy na oficjalną kartę do głosowania trafił jedynie lis.

Proces projektowania, testowania i drukowania nowych banknotów zajmuje zwykle kilka lat, zanim trafią one do obiegu. Nowa seria nadal będzie zawierać portret monarchy oraz symbole reprezentujące narody wchodzące w skład Zjednoczonego Królestwa. Jednak po raz pierwszy od 1970 roku na rewersach zabraknie wybitnych postaci z historii kraju.

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Co z Churchillem na banknotach?

Na banknotach będących obecnie w obiegu znajdują się (w kolejności rosnącej wartości): były premier sir Winston Churchill, pisarka Jane Austen, malarz J.M.W. Turner oraz matematyk i kryptolog z czasów wojny, Alan Turing.

To właśnie usunięcie Churchilla najbardziej oburzyło polityków na początku roku. - Proponują nam zastąpienie ludzi jego pokroju wizerunkiem bobra - grzmiał lider partii Reform, Nigel Farage (choć bóbr ostatecznie na listę nie trafił). Lider Liberalnych Demokratów, sir Ed Davey, stwierdził: - Trudno o gorszy moment na takie zmiany, gdy w Europie toczy się wojna.

Z kolei szefowa torysów, Kemi Badenoch, stwierdziła, że ruch banku to "głupi pomysł".

Bank Anglii tłumaczy, że głównym powodem zmian jest walka z fałszerstwami, co wymaga cyklicznej wymiany wszystkich wizerunków na banknotach.

Motywy przyrodnicze nie są nowością na brytyjskich pieniądzach - makarele, wydry, wiewiórki rude i rybołowy zdobią już banknoty emitowane przez Royal Bank of Scotland.

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Źródło: BBC
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Tagi:
pieniądzeWielka Brytania
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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