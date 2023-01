Brakuje jaj, więc kupują kury. "Prosimy ludzi, aby uważali je za zwierzęta towarzyszące"

Jaja podrożały na całym świecie w ciągu ostatniego roku. Ptasia grypa zdziesiątkowała stada kurczaków, a skutki inwazji Rosji na Ukrainę podniosły ceny energii i paszy dla zwierząt. W Nowej Zelandii, która konsumuje więcej jaj na osobę niż większość krajów, rosnące koszty wywołały szał, a ludzie polują na kury online, by zapewnić sobie własne zapasy - podał portal telewizji CNN.

Problem z jajami w Nowej Zelandii

We wtorek popularny lokalny serwis aukcyjny Trade Me przekazał CNN, że wyszukiwania kurczaków i sprzętu związanego z opieką nad nimi wzrosły w tym miesiącu w Nowej Zelandii o 190 proc. w porównaniu z tym samym okresem miesiąc temu. - Od początku stycznia zaobserwowaliśmy ponad 65 000 wyszukiwań dotyczących kurczaków i innych artykułów związanych z kurczakami, takich jak karmniki, klatki i jedzenie - powiedziała Millie Silvester, rzeczniczka firmy.

Niedobór spowodował również szczególnie dotkliwy ból głowy dla piekarzy w kraju. - Wszyscy ludzie próbują teraz kupować kurczaki do domu, ponieważ nie mogą dostać jajek - wyjaśnił Ron van Til, właściciel piekarni niedaleko miasta Christchurch, który musiał dostosować sposób, w jaki robi swoje ciasta i babeczki.

Van Til dodał, że jego siostra sprzedaje "cztery zupełnie nowe kurczaki" na aukcji za pośrednictwem Trade Me, osiągając ponad dwukrotnie wyższą cenę niż zwykle.

Trend ten skłonił obrońców praw zwierząt do ostrzeżenia przed dokonywaniem impulsywnych zakupów. - Kury żyją długo - wskazała Gabby Clezy, dyrektor generalny Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (SPCA) w Nowej Zelandii. Dodała, że "żyją od ośmiu do dziesięciu lat, czasem nawet dłużej, w zależności od rasy".

Clezy zauważyła również, że kury nie produkują jaj przez całe życie, a ich nawyki związane z nieśnością zależą od takich czynników, jak wiek i lokalny klimat. - Więc jeśli ludzie kupują kurczaki wyłącznie dlatego, że [myślą], że będą mieli stały zapas jaj, to po prostu tak nie jest. Prosimy ludzi, aby uważali je za "zwierzęta towarzyszące", którymi są - powiedziała dla CNN.

Trade Me wezwała również klientów na swoim rynku do przemyślenia wszelkich zakupów. - Ważne jest, aby nasi członkowie byli świadomi obowiązków związanych z posiadaniem kurczaków i byli dobrze przygotowani do opieki nad nimi - stwierdziła Silvester.