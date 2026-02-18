Donald Trump chce zmiany reżimu w Iranie Źródło: CNN

Japonia poinformowała, że zainwestuje prawie 36 miliardów dolarów w projekty związane z ropą naftową, gazem i minerałami krytycznymi w Teksasie, Ohio i Georgii. Jest to pierwsza transza japońskich inwestycji w ramach nowej umowy handlowej z USA.

Skuteczna groźba ceł

Na mocy umowy handlowej Tokio chce zainwestować łącznie 550 miliardów dolarów w amerykańskie projekty. Administracja Trumpa zgodziła się natomiast obniżyć cła na większość towarów importowanych z Japonii do poziomu 15 proc.

"Nasza OGROMNA umowa handlowa z Japonią właśnie weszła w życie!" - napisał Trump we wtorek w mediach społecznościowych. "Skala tych przedsięwzięć jest tak wielka, że nie udałoby się ich zrealizować bez jednego, bardzo ważnego słowa: CŁA" - dodał.

Premier Japonii Sanae Takaichi stwierdziła, że projekty te wzmacniają sojusz japońsko-amerykański, a japońskim firmom powinny przynieść wzrost sprzedaży i ekspansję rynkową. "Uważamy, że inicjatywy te w pełni odzwierciedlają cel strategicznej współpracy inwestycyjnej: promowanie wzajemnych korzyści, zwiększenie bezpieczeństwa gospodarczego oraz stymulowanie wzrostu" - napisała Takaichi w serwisie X.

Projekty za japońskie pieniądze

Największą z planowanych inwestycji jest zakład przetwarzania gazu ziemnego w Ohio o mocy 9,2 gigawata. Amerykański sekretarz handlu, Howard Lutnick, zapowiedział, że wart 33 miliardy dolarów projekt Portsmouth Powered Land Project (realizowany przez SB Energy, spółkę należącą do japońskiego SoftBanku) będzie "największym zakładem produkcji gazu ziemnego w historii".

Biały Dom poinformował także, że Japonia sfinansuje budowę terminalu eksportowego ropy naftowej u wybrzeży Teksasu za 2,1 miliarda dolarów. Projekt Texas GulfLink, prowadzony przez grupę Sentinel Midstream z Dallas, przy pełnej wydajności ma umożliwić eksport amerykańskiej ropy o wartości nawet 30 miliardów dolarów rocznie.

Trzeci kluczowy projekt, ogłoszony przez Departament Handlu, dotyczy budowy zakładu produkcji syntetycznego żwiru diamentowego w stanie Georgia. Japonia zainwestuje w niego około 600 milionów dolarów. Inwestycję zrealizuje Element Six, spółka należąca do lidera branży diamentowej - De Beers Group.

Departament Handlu podkreślił, że ziarno, pył i proszek diamentowy to kluczowe surowce dla amerykańskiego przemysłu wytwórczego. Ze względu na wyjątkową twardość i odporność na zużycie, materiały te mają strategiczne znaczenie dla gospodarki oraz bezpieczeństwa narodowego USA.

Opracował Wiktor Knowski/ams