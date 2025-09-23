Nowa i dużo szybsza trasa z Chin do Europy. Wyruszył pierwszy kontenerowiec

23 września 2025, 13:23
PAP
Z chińskiego portu w Ningbo wyruszył pierwszy kontenerowiec na nowej trasie ekspresowej do Europy - przekazał portal Yicai Global. Szlak wiedzie przez Przejście Północno-Wschodnie i o ponad połowę skraca czas transportu.

Nowy szlak jest nie tylko szybszy w stosunku do tradycyjnych tras, ale co ważne, omija regiony zagrożone piractwem i niestabilne politycznie.

Rekord na trasie z Chin do Europy

Podróż kontenerowca, który wypłynął w poniedziałek z portu Ningbo-Zhoushan do portu Felixstowe w Wielkiej Brytanii, ma zająć zaledwie 18 dni.

Jak zaznaczyła agencja Xinhua, to znacznie krócej niż w przypadku trwającego ok. 25 dni transportu kolejowego z Chin do Europy lub tradycyjnych tras morskich przez Kanał Sueski lub wokół Przylądka Dobrej Nadziei, które zajmują odpowiednio ok. 40 i ok. 50 dni.

Nowy szlak z Chin do Europy tvn24.pl

Szlak przez Morze Arktyczne do Europy

Trasa rejsu prowadzi przez Przejście Północno-Wschodnie, czyli szlak żeglugowy biegnący wzdłuż północnych wybrzeży Syberii przez Morze Arktyczne do Europy. To najkrótsza droga morska łącząca Europę z Azją Wschodnią.

Kluczową zaletą, obok czasu, jest bezpieczeństwo - wskazał rządowy dziennik "Global Times".

Nowy szlak, będący częścią inicjatywy Polarny Jedwabny Szlak, omija regiony niestabilne pod względem politycznym i gospodarczym, i pozwala uniknąć "niedogodności spowodowanych nagłymi incydentami wynikającymi z konfliktów geopolitycznych" - ocenił Jian Junbo, dyrektor Centrum ds. Relacji Chiny-Europa na Uniwersytecie Fudan.

- To trasa (...) opracowana specjalnie dla transgranicznego handlu elektronicznego i towarów o wysokiej wartości - zwrócił uwagę prezes firmy żeglugowej Zhejiang Seaport Logistics Group, Sun Xuejun.

Port Ningbo-ZhoushanAlex Tao Wang/Shutterstock

Nowa trasa łączy chińskie i europejskie porty

Z danych służb celnych w Ningbo, cytowanych przez "Global Times", wynika, że Unia Europejska jest obecnie największym partnerem handlowym portu. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. obroty handlowe sięgnęły 330,74 mld juanów (ok. 46,5 mld dolarów) i stanowi ok. 18 proc. całego handlu zagranicznego portu.

Chińskie media zwróciły uwagę, że trasa arktyczna łączy główne chińskie porty, w tym Ningbo, Szanghaj, Qingdao i Dalian, z kluczowymi portami europejskimi, jak Felixstowe, a także porty w Rotterdamie, Hamburgu i Gdańsku.

