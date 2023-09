Producent leków przebił luksusową modę. Zmiana na liście najlepiej wycenianych europejskich spółek

Novo Nordisk, producent leków Wegovy i Ozempic, zdetronizował LVMH, giganta dóbr luksusowych Bernarda Arnaulta, z pozycji najcenniejszej firmy w Europie. Akcje duńskiego producenta leków wzrosły w tym roku o 40 procent, do czego przyczynił się gwałtowny wzrost popytu na jego leki odchudzające.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji kapitalizacja Novo Nordisk wyniosła 2,96 biliona koron duńskich (428 miliardów dolarów). Wartość rynkowa LVMH wyniosła około 416 miliardów dolarów. Francuski koncern, w skład którego wchodzą takie marki jak Louis Vuitton, Bulgari, Dior, Fendi czy Hennessy, ucierpiała w wyniku spowolnienia chińskiej gospodarki.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy akcje spółki spadły o 8 proc., zmniejszając tegoroczne zyski do 12 proc.

Lek na cukrzycę, który stał się lekiem na otyłość

W ostatnich miesiącach sprzedaż Wegovy i Ozempic gwałtownie wzrosła. Ozempic to lek opracowany do leczenia cukrzycy typu 2. Gdy lekarze zaczęli go przepisywać, a pacjenci stosować to zauważono, że efektem ubocznym jest utrata wagi. Ozempic szybko zaczęli brać ci, którzy cukrzycy nie mają, po prostu chcą schudnąć. Dlatego firma wypuściła na rynek Wegovy - lek, który zawiera tę samą substancję czynną.

Novo Nordisk oleschwander / Shutterstock

W poniedziałek firma Novo Nordisk odnotowała kolejny wzrost, gdy ogłosiła, że ​​Wegovy będzie teraz dostępny w Wielkiej Brytanii "w ramach kontrolowanego i ograniczonego wprowadzenia na rynek".

Angielska Narodowa Służba Zdrowia potwierdziła, że ​​udostępni Wegovy "jako opcję" dla pacjentów w celu kontroli masy ciała. Dostępność będzie ograniczona do pacjentów z "co najmniej jednym" schorzeniem związanym z wagą, takim jak nadciśnienie lub choroba sercowo-naczyniowa.

"Wprowadzenie Wegovy może pomóc tysiącom osób i zmniejszyć liczbę osób cierpiących na choroby związane z wagą" – napisał brytyjski minister zdrowia i opieki społecznej Steve Barclay na X, platformie znanej wcześniej jako Twitter. "Ta nowa generacja leków [ma] potencjał, aby zmienić zasady gry" - ocenił.

Leki na cukrzyce wykupowane przez zdrowych ludzi

Novo Nordisk stara się nadążyć za rosnącym popytem na Wegovy, który, jak wykazały badania kliniczne, może pomóc w zredukowaniu masy ciała o 15 proc. w czasie krótszym niż 16 miesięcy.

Jak podaje CNN niedawno opublikowane wyniki pięcioletniego badania dotyczącego wpływu Wegovy na choroby układu krążenia wykazały również, że lek zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub śmierci z powodu chorób serca o 20 proc.

Wegovy jest obecnie dostępny tylko w kilku krajach poza Stanami Zjednoczonymi, ale firma już zwiększa produkcję i w poniedziałek stwierdziła, że ​​spodziewa się "ograniczeń w dającej się przewidzieć przyszłości".

Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad miliard ludzi na całym świecie jest otyłych, co oznacza, że ​​ich wskaźnik masy ciała (BMI) przekracza 30.

- To dopiero początek - powiedział w niedawnym wywiadzie Meg Tirrell z CNN, dyrektor generalny Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen. - Mam wrażenie, że może minąć sporo lat, zanim faktycznie zaspokoimy zapotrzebowanie - stwierdził.

Firma inwestuje miliardy dolarów w zwiększanie wydajności i prowadzenie fabryk "24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu" – dodał.

Jedna firma spowodowała, że duński bank centralny musiał zareagować

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku Novo Nordisk zarobił prawie 49 miliardów koron duńskich (7 miliardów dolarów), co oznacza wzrost o 30 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku.

Gwałtowna sprzedaż leków tej firmy doprowadziła do napływu dolarów amerykańskich do gospodarki Danii, zwiększając wartość korony duńskiej. Bank centralny Danii zareagował, utrzymując stopy procentowe poniżej tych ustalonych przez Europejski Bank Centralny, zniechęcając obcokrajowców do zakupu korony i zmniejszając wartość waluty.

Spółka prognozuje jeszcze silniejszy wzrost w przyszłości. Obecnie oczekuje, że jego zyski wzrosną w tym roku aż o 37 proc., czyli znacznie więcej niż przewidywany w lutym maksymalny wzrost o 19 proc.

Analitycy UBS ostrożni z entuzjazmem

Nie wszyscy są przekonani, że wzrost przełoży się na dalsze wzrosty akcji Novo Nordisk. Analitycy UBS podtrzymali swoje zalecenie sprzedaży akcji w opublikowanej we wtorek notatce badawczej, powołując się na niepewność co do gotowości podmiotów świadczących usługi zdrowotne do płacenia za Wegovy.

Według analityk ograniczone budżety na opiekę zdrowotną oznaczają, że "przepływ pacjentów z otyłością będzie prawdopodobnie coraz bardziej ograniczony" – stwierdzili. "Nie negujemy faktu, że otyłość stanowi wyzwanie dla świata… raczej twierdzimy, że problem jest zbyt złożony, a dzisiejsza farmakologia zbyt droga, aby zaoferować rozsądną ekonomię zdrowia".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:JW/ams

Źródło: CNN