Ze świata Linie lotnicze ogłosiły upadłość. Wszystkie loty odwołane Oprac. Paulina Karpińska |

Paweł Kunz, podróżnik, mówi o czym należy pamiętać przed dłuższą podróżą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: AV8 Photos / Shutterstock.com

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W piątkowym komunikacie giełdowym zarząd linii lotniczych Norse poinformował, że mimo intensywnych starań nie udało się pozyskać środków na dalszą działalność. Kilka godzin wcześniej firmy leasingowe wypowiedziały umowy dotyczące wszystkich 12 samolotów Boeing 787 Dreamliner tworzących flotę przewoźnika.

Norse traci płynność. Zaległe pensje i miliony dolarów długu

Od powstania w 2021 roku linie pozyskały od inwestorów 3,7 miliarda koron. Mimo kolejnych zastrzyków kapitału przewoźnik ponosił straty. W środę zarząd poinformował o "krytycznej sytuacji firmy".

W pierwszym półroczu tego roku linie poniosły blisko 1 miliard koron (około 400 milionów złotych) strat. Spółka ma do wykupienia obligacje o wartości 52 milionów dolarów, a w listopadzie nie wypłaciła pracownikom wynagrodzeń. W środę norweski nadzór lotniczy nałożył na Norse kary finansowe za niewypłacanie pasażerom należnych odszkodowań.

- Pieniądze miały nam się skończyć pod koniec roku. Wiedzieliśmy o tym od wielu tygodni, więc obecna sytuacja nie jest dla nas zaskoczeniem - powiedział w piątek portalowi gospodarczemu E24 prezes Norse Eivind Roald.

Upadek Norse uderza w pasażerów. Co z wykupionymi biletami?

Przewoźnik miał wiele rezerwacji na okres świąteczno-noworoczny, szczególnie na loty do Tajlandii. Roald przyznał, że pasażerowie muszą na własną rękę znaleźć alternatywny transport.

Norweska Rada Konsumentów poinformowała, że osoby, które zapłaciły za bilety kartą płatniczą, mogą domagać się zwrotu pieniędzy od banku. Ubezpieczenia podróżne nie pokrywają strat wynikających z upadłości przewoźnika.

W Norwegii pracę straci ponad 300 osób.

Linie Norse powstały w 2021 roku. Miały stanowić tanią alternatywę dla tradycyjnych przewoźników na trasach długodystansowych. Pierwsze rejsy uruchomiły w czerwcu 2022 roku. W ubiegłym roku przewiozły 1,84 miliona pasażerów.

Samolot linii Norse Źródło zdjęcia: AV8 Photos / Shutterstock.com