Na spacerze znalazł bezcenną złotą biżuterię sprzed 1500 lat

Wizyta u lekarza może być początkiem niezwykłych odkryć archeologicznych. Przykładem jest 51-letni Erlend Bore z Norwegii. Gdy na początku tego roku lekarz zalecił mu, by więcej się ruszał, mężczyzna kupił sobie wykrywacz metalu, by zmotywować się do spacerów. Teraz dokonał odkrycia stulecia - znalazł bezcenną złotą biżuterię sprzed 1500 lat.