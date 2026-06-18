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Ze świata

Orlen kupuje jedną piątą Goliata. Przełomowa transakcja w Norwegii

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Złoże gazu i ropy Goliat, Orlen
Donald Tusk o wyższej wartości Orlenu od rosyjskich spółek
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: © Vår Energi
Spółka Orlen Upstream Norway stała się właścicielem 20 procent udziałów w złożu Goliat na Morzu Norweskim. Przejęcie ich od Var Energi - spółki włoskiego koncernu ENI, pozwoli Orlenowi na zwiększenie w ciągu trzech lat wydobycia ropy do 12 tysięcy baryłek dziennie.

- Jedną transakcją zwiększamy skokowo nasze zasoby gazu i ropy w Norwegii o 15 proc. Ten zakup otwiera nowy rozdział w historii działalności Grupy Orlen. Obiecaliśmy Polakom zapewnienie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego oraz możliwie najniższe ceny. Dlatego utrzymaliśmy ceny gazu na niezmienionym poziomie, chroniąc naszych klientów przed skutkami geopolitycznych zawirowań. I dlatego konsekwentnie powiększamy własną bazę surowcową - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

- Nabycie udziału w złożu Goliat daje nam istotną perspektywę na utrzymanie wysokiego poziomu wydobycia przez wiele lat - dodał dyrektor finansowy Orlen Upstream Norway Cyryl Federowicz.

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Z kraju

Złoże Goliat na Morzu Barentsa

Strony umowy nie podają wartości transakcji. Złoże Goliat zlokalizowane jest w południowej części Morza Barentsa. Po finalizacji transakcji Orlen będzie mieć w nim 20 proc. udziału, Var Energi - 45 proc., a trzeci partner, norweski Equinor - 35 proc.

Orlen podkreśla, że istotnym atutem złoża jest platforma wydobywcza - jedna z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie.

- W obecnej fazie rozwoju wydobycie z pierwotnych odwiertów spada, ale dzięki temu na platformie zwolniła się przepustowość umożliwiająca podpięcie nowych odwiertów. Spodziewamy się, że dzięki akwizycji, nasze wydobycie najpierw wzrośnie o 4-5 tys. baryłek na dobę, co stanowi 4 proc. całkowitego wydobycia Orlen Upstream Norway. Dzięki nowym odwiertom w ciągu trzech lat wzrośnie do ponad 12 tys. baryłek dziennie - powiedział Federowicz.

Platforma wydobywcza na Morzu Barentsa
Platforma wydobywcza na Morzu Barentsa
Źródło zdjęcia: © Vår Energi

Na początku 2026 r. łączne zasoby Orlen Upstream Norway sięgały 400 mln baryłek.

- Zasoby te zmniejszają się o około 40 mln baryłek rocznie ze względu na bieżące wydobycie. Nabycie 20 proc. udziałów w złożu Goliat powiększy bazę zasobową o 58 mln baryłek, co stanowi około 15 proc. dotychczasowych zasobów spółki - wskazał Federowicz.

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Z kraju

Orlen Upstream Norway i współpraca z Melkoya

W przyszłości możliwe będzie także kierowanie gazu ze złoża w postaci skroplonej (LNG) do Polski dzięki znajdującemu się niedaleko terminalowi skraplającemu Melkoya. Obecnie jest on wykorzystywany do skraplania gazu z innego złoża w tej okolicy - Snohvit. Umowa z partnerami zakłada, że Orlen Upstream Norway będzie mógł korzystać z terminala, kiedy zwolni się jego przepustowość, czyli po 2040 r.

- Perspektywa 2040 r. może się wydawać odległa, ale nie obawiamy się jej. Również wtedy w Polsce będzie zapotrzebowanie na gaz ziemny. Orlen będzie mógł także sprzedawać LNG z tego złoża na inne rynki - powiedział Federowicz.

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Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Ropa naftowaGaz ziemnyOrlenNorwegia
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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