Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Najgorzej opłacana" branża. Strajk obejmuje kolejne miasta

|
shutterstock_2005506413
Najbardziej oblegane turystycznie miejsca w Europie
Źródło: TVN24
W Norwegii od ponad dwóch tygodni trwa strajk pracowników branży hotelarskiej, domagających się podwyżki wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. Protest, który początkowo obejmował jedynie kilka największych miast, szybko przerodził się w akcję ogólnokrajową. Obecnie uczestniczy w nim ponad 3800 związkowców reprezentujących blisko 300 obiektów hotelowych i gastronomicznych.

Strajk rozpoczął się 19 kwietnia po fiasku mediacji między związkami Fellesforbundet i Parat a organizacją pracodawców NHO Reiseliv. Według Fellesforbundet od 3 maja w proteście uczestniczy 3858 jego członków w 286 obiektach.

Związkowcy domagają się przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń i lepszego zabezpieczenia finansowego w przypadku choroby. Żądają też, by pracodawcy wypłacali świadczenia chorobowe, rodzicielskie i opiekuńcze, zanim środki te zostaną rozliczone przez państwowy system NAV (odpowiednik polskiego ZUS).

- Pracownicy hoteli, restauracji, kantyn i, (ogólnie - red.), branży turystycznej, należą do najgorzej opłacanych w Norwegii. Wielu z nich nie ma zabezpieczenia finansowego, jeśli zachoruje - ocenił w komunikacie prasowym szef Fellesforbundet Christian Justnes.

Według zrzeszenia pracodawców NHO pracodawcy nie mogą przejmować odpowiedzialności państwa. Magne Kristensen z kierownictwa NHO ocenił, że spełnienie żądań strajkujących byłoby szczególnie trudne dla małych i średnich firm, ponieważ oznaczałoby ryzyko strat i dodatkowe obowiązki administracyjne.

- Pracowaliśmy ciężko przez cały okres mediacji, żeby znaleźć rozwiązanie, ale niestety nie było to możliwe. Tym razem strony były od siebie zbyt daleko - przyznał Kristensen, cytowany w oficjalnym stanowisku NHO.

Strajk przybiera na sile

Początkowo strajk objął główne norweskie miasta: Bergen i Oslo. Po kilku dniach do protestu dołączyli pracownicy hoteli z głównych ośrodków turystycznych kraju: Tromsoe, Lofotów, Trondheim i Sandefjord. Od 3 maja strajk rozszerzył się na cały kraj. W sobotę, 9 maja, do protestu ma dołączyć ponad 300 strajkujących u ponad 130 pracodawców.

Konflikt przestał być już tylko problemem hoteli i restauracji. Od poniedziałku objął też kantyny, catering i zaplecze noclegowo-żywieniowe przy dużych zakładach przemysłowych oraz projektach infrastrukturalnych. W stoczni Aker Solutions na wyspie Stord, jednym z największych zakładów przemysłowych w Norwegii, pracuje prawie 10 tys. osób, w tym wielu Polaków.

Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa

Turystyka

Ryzyko wstrzymania produkcji

- Kolejne fazy strajku mogą wpłynąć na (działalność) stołówek i zakwaterowanie naszych pracowników, głównie na Stord. Próbujemy oszacować, jak to może w nas uderzyć - powiedział dziennikowi "VG" Odd Naustdal z Aker Solutions.

Jeśli strajk sparaliżuje kantyny, część produkcji może zostać wstrzymana. Przedstawiciel pracowników Finn Madssen Jr. ocenił w rozmowie z dziennikiem "VG", że w takim przypadku kilka tysięcy osób trzeba będzie odesłać do domu.

U progu otwarcia letniego sezonu turystycznego nie widać perspektyw na szybkie zakończenie sporu. Christian Justnes z Fellesforbundet zapewnił, że związek chce rozwiązać konflikt.

- Strona pracodawców musi być gotowa do podjęcia działań - ocenił związkowiec.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DiscoverOslo/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
NorwegiaStrajk
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Ormuz – cieśnina
Otwarcie Ormuzu to dopiero początek. Kryzys może trwać miesiącami
Ze świata
Michael Burry
Legendarny inwestor sprzedaje akcje firmy po zuchwałej próbie przejęcia
Pieniądze
tesla shutterstock_2592566341
Kiedy puścisz kierownicę Tesli w Europie? Firma walczy o zgodę
Moto
shutterstock_2594879757
Sprawdzą modele przed ich premierą. Rząd USA ma nową umowę
Tech
Kalkulator kredyt pieniądze rachunki opłaty
Co z inflacją? Tak Polacy widzą najbliższy rok
Z kraju
Coinbase
Giełda kryptowalut tnie etaty. Zwolnienia obejmą kilkaset osób
Pieniądze
Linie lotnicze reagują na koronawirusa
Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa
Turystyka
Szłapka
Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych
Pieniądze
Sztuczna inteligencja
Ten instytut będzie chronił dzieci. Wśród darczyńców OpenAI
Tech
giełda notowania
Miliony na giełdach, ale bez euforii. Europejskie debiuty czekają na ożywienie
Rynki
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin najdroższy od trzech miesięcy
Rynki
Farma wiatrowa w Kamieńsku
Majówka pod znakiem OZE. Weekendowe rekordy
Z kraju
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
Kaucja prosto do aplikacji. Znana sieć wprowadza nowy system zwrotów
Handel
Donald Tusk
Tusk: nie mogą już dłużej udawać głupich
Z kraju
Paliwo, stacja benzynowa
Tyle będzie kosztowało paliwo w środę
Moto
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesza znanego syndyka
Z kraju
shutterstock_2117581991
"Kluczowy może się okazać lipiec". Jaka będzie decyzja RPP?
Z kraju
AdobeStock_359790855
Nowy sposób inwestowania bez podatku. Co warto wiedzieć o OKI?
Pieniądze
lng gaz tankowiec terminal gazowy shutterstock_2405813573
Ceny gazu w górę. Europa obawia się eskalacji
Rynki
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Ceny ropy w dół, ale obawy nie znikają
Rynki
shutterstock_2622625347
Ruszą zwroty ceł Trumpa. Termin już jest znany
Ze świata
Mikrokawalerki zalewają rynek nieruchomości (zdj. ilustracyjne)
Ceny mieszkań a średnie pensje. W którym mieście jest najdrożej?
Nieruchomości
paliwo.jpg
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
Zondacrypto
Media: KNF alarmowała wcześniej. Co się stało ze śledztwem?
Z kraju
Samsung
Pozostawił spadek wart dziesiątki miliardów. Taki podatek zapłaciła rodzina
Tech
Emmanuel Macron
Podatek od nadmiernych zysków. Macron wzywa Europę do działania
Ze świata
Wysypisko śmieci (zdj. ilus)
Gigantyczne emisje wysypiska. "Wpływ na cały świat"
Ze świata
Spirit Airlines
Gigant tanich lotów kończy działalność. "Pierwsza ofiara branży"
Turystyka
Urodzinowa trasa TVN24. Bielsko-Biała
TVN24 liderem oglądalności telewizji informacyjnych w Polsce
Z kraju
shutterstock_2523450553
Problemy amerykańskich restauracji. Winowajcą benzyna
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica